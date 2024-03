Løslater drapssiktet bror

En mann i 40-årene ble sent torsdag kveld funnet død i en hytte i Nord-Odal i Innlandet.

Den siktede mannen i 30-årene er broren til avdøde. Han meldte selv ifra til politiet om at broren var alvorlig skadet, før han ble pågrepet og siktet for drap.

Politiet har lørdag besluttet å løslate mannen, samtidig som drapssiktelsen opprettholdes.

Han løslates på grunnlag av at mistanken er svekket, sier politiadvokat Christine Lundstein til TV 2.

– Det ble gjennomført nytt avhør av siktede i går kveld. Basert på de opplysningene som fremkommer der og andre opplysninger vi har i saken, så er det etter en samlet vurdering kommet frem til at vi ikke lenger har skjellig grunn til mistanke.

ÅSTED: Krimteknikere jobbet lenge på åstedet fredag. Foto: Javad Parsa / NTB

Gjør nye avhør

Politiets hovedhypotese er fortsatt at de står overfor et drap, forteller Lundstein.

Videre opplyser politiet at etterforskningen av drapet pågår for fullt, og Innlandet politidistrikt får både teknisk og taktisk bistand fra Kripos.

– Politiet jobber fremdeles med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og å kartlegge avdødes bevegelser og kontakter i tiden før hendelsen. Det har vært, og vil bli, gjennomført en rekke avhør og innhenting av digitale spor, sier Lundstein.



Politiet opplyste fredag at de gjorde et beslag ved åstedet, Lundstein vil ikke kommentere hva det er de har beslaglagt.



Dødsårsaken er ikke kjent. Obduksjonen, som vil kunne gi svar på dette, er planlagt mandag, ifølge politiadvokaten.

– Alternativ gjerningsperson

Det er per nå ingen andre som har status som siktet, opplyser politiet.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, er enig i politiets vurdering om løslatelse.

– Jeg mener politiets vurdering er korrekt og at det er mer sannsynlig at det er en alternativ gjerningsperson enn min klient, slik bevisbildet fremstår nå, sier Bonde til TV 2.



FORSVARER: Advokat Petter Bonde forsvarer den drapssiktede broren. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bonde ønsker ikke å kommentere etterforskningen ytterligere.

Forsvareren uttalte fredag at hans klient nektet straffskyld.

– Min klient erkjenner ikke å ha skutt sin bror. Jeg har anmodet politiet om å etterforske saken bredt, sa Bonde til TV 2 fredag.

– Veldig nære

John Arild Aasen er bistandsadvokat for faren til den avdøde. Han forteller at faren er veldig glad for at sønnen nå blir løslatt.

Videre forteller han at faren hele tiden har tvilt på at politiet har rett gjerningsmann.

– Avdøde og siktede hadde et nært og godt forhold. Han skjønner ikke at siktede skal ha tatt livet av broren sin. De var veldig nære, har faren fortalt, forteller Aasen til TV 2.

Han legger til:

– Faren har gitt uttrykk for at politiet bør etterforske bredere. Per nå har vi ingen konkrete opplysninger om hvem som kan være gjerningspersonen, sier Aasen.

Etterlyser overvåkningsbilder

Hendelsen skjedde i et hyttefelt som personer TV 2 har snakket med beskriver som et rolig område.

Politiet ber om at personer i området som kan ha video i form av overvåkingskameraer, viltkameraer eller dashbord-kamera i perioden 14.03.24 fra klokken 18.00 til rundt 03.00, om å ta kontakt.



– Det er rett og slett for å få innhente alt tilgjengelig materiale som kan finnes der ute, slik at man får undersøkt det hvis det skulle være noe, sier Lundstein.

Totalt i 2024 har det så langt vært 15 drapssaker med totalt 18 offer.