LO varsler gruppesøksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

LO krever at samskipnaden tilbakebetaler alt de skylder studentene.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) varsler tirsdag at de vil ta initiativ til et kollektivt søksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Det skriver de i en pressemelding tirsdag morgen, dagen etter at de truet med dette.

Kravet, skriver LO, gjelder urettmessig tilbakeholdelse av forsinkelsesrenter på boligdepositum som tilhører studentene.

Bakgrunnen for varselet er at SiO har valgt å holde tilbake opptil 32 millioner kroner i forsinkelsesrenter som tilhører Oslo-studentene, ifølge arbeidstakerorganisasjonen.

– Vi har nå besluttet å ta rettslige skritt mot SiO ved å varsle et kollektivt søksmål. Saken handler om renteinntekter fra depositumskontoer som tilhører studentene, men som SiO har valgt å beholde, sier studentrådgiver i LO, Lars Måseide.



– Vi mener at SiO, som Oslos største utleieaktør og en viktig tjenesteleverandør for studentene, må følge gjeldende lover og regler. Det er ingen god grunn til at de ikke betaler ut det de skylder studentene, legger han til.

Selv mener SiO at det er snakk om 23 millioner kroner i forsinkelsesrenter, og at de har tilbakebetalt fem millioner allerede.

Men det er ifølge LO ikke bare SiO som skylder studenter penger. Flere studentsamskipnader landet rundt gjør det samme.

– Tusenvis av studenter har fremdeles ikke mottatt de pengene de har krav på. Beløpet kan variere, men for studenter som har bodd i studentbolig en stund dreier det seg om flere tusen kroner, en betydelig sum for en student, sier Måseide.

Mandag sa administrerende direktør Andreas Eskelund i SiO til Aftenposten at de har informert studentene om muligheten til å kreve forsinkelsesrenter.

Så langt er det betalt ut rundt fem millioner kroner, ifølge SiO, som ifølge avisen har mottatt 4500 henvendelser.

TV 2 har bedt administrerende direktør Andreas Eskelund om et intervju i forbindelse med det varslede søksmålet. Han henviser til kommunikasjonsdirektøren i samskipnaden.

Måseide sier videre at LO vil følge opp tilsvarende saker ved andre samskipnader rundt om i landet.

SiO har lenge vært kritisert også for både å tjene og legge seg opp for mye penger – og å gi direktørstillingen høy lønn samtidig som de jobber for studenter. I fjor fikk administrerende direktør Eskelund 1,9 millioner kroner i lønn fra SiO, ifølge Khrono.