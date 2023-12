Livreddende innsats etter knivstikking

Politiet er på stedet etter melding om at en mann i 20-årene er knivstukket vest i Bærum.



– Vi er på stedet sammen med ambulanse. Vi fikk melding om at en person var knivstukket. Det jobbes med livreddende førstehjelp. Samtidig snakker politiet med vitner, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand litt før klokken 22.



Politiet undersøker opplysninger om at hendelsen har skjedd i tilknytning til en rutebuss. Fornærmedes skadeomfang er foreløpig ikke kjent, men politiet beskriver saken som alvorlig.

– Kaos i bussen

Til Budstikka sier sjåføren at hendelsen etter all sannsynlighet skjedde inne på bussen.

– Plutselig begynner mange passasjerer å rope og hyle, så ble det kaos i bussen. Jeg stoppet på nærmeste bussholdeplass, sier han til avisen.

Politibiler ved stedet der en person skal være knivstukket fredag kveld. Foto: Kenneth Haug / NTB

Helikopterjakt

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 21.36.



Ingen er så langt pågrepet i saken. I en oppdatering klokken 22.47 skriver Hekkelstrand at politiet har snakket med vitner og sikret mange spor.

– Vi jobber fortsatt med stort trykk i området med mannskaper på bakken, samt hunder og helikopter.

– Har folk i området grunn til å være bekymret?

– Politiet er i området med helikopter og store mannskaper. Det er sjelden at det er så mye politi i dette området. Er det noen som ser grunn til bekymring, skal vi hjelpe dem, men politiet har ingen frykt for at vedkommende skal ta tilfeldige folk, sier Hekkelstrand.