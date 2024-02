Livet som skatteflyktning i ­«Little Norway» i Sveits

– Hvorfor akkurat Luzern?

– Det er jo selvfølgelig skatten. Luzern har liksom litt av alt. Det er lav skatt, en fin by med en fin størrelse og så visste vi at det var noen nordmenn, som hadde flyttet her fra før av, forteller Synne Måsøval.

Hun har bodd i Sveits i ett år og fire måneder. Synne går siste året på en internasjonal videregående skole. Hun kommer fra en familie som driver med fiskeoppdrett på Frøya. Måsøval er en av landets største bedrifter i bransjen.

Hun har både mor, onkel og søskenbarn i nærheten i Sveits. Etter flyttingen ble det foretatt et generasjonsskifte i familiens del av bedriften. I tråd med familie-tradisjonen. Store deler av eierskapet ble overflyttet til Synne. Som bor i Sveits av skattemessige årsaker.

– Det ble tatt opp etter skolen rundt middagsbordet, som et forslag. Så det var jo på en måte mitt valg. Vi ble enige om at vi skulle reise dit og se hvordan det var. Vi var veldig fornøyd. Så vi flyttet, forteller hun.

Synne Måsøval er ikke den eneste. Nå blir det nesten ikke overskrifter lenger, når en nordmann eller norsk familie forlater Norge. Til fordel for det mer skattevennlige Sveits.

– Dumt for Norge

Synne sitter i frisørstolen til norske Marianne Miller. Kjærligheten brakte Marianne til byen for mange år siden. Hun har frisørsalong i gamlebyen i Luzern. Opp en trapp og inn en dør. På et lite bord ligger et ukeblad på tysk med kronprinsesse Mette Marit på førstesiden.

NORSK: Marianne Miller legger striper i håret til Synne Måsøval. Norske kunder er bra for henne, men synd for Norge at så mange flytter ut, mener hun. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg merker egentlig mest nå det siste halve året, at det baller på seg. Jeg begynner å ha nye norske kunder hver dag, sier Marianne.

Det er bra for henne, men hun er bekymret for at så mange nordmenn reiser ut.

– Jeg tenker at det er litt dumt for Norge. At det er så mye ressurssterke folk, som er motiverte og har fått til mye. Så jeg tror ikke det er en fordel for Norge at dette har skjedd.

Luzern og området rundt er populært for nordmenn som flytter ut. Det er blitt et «Little Norway». Mange nordmenn bosetter seg i nabokommunen Meggen. Her er en av ti utenlandske statsborgere.

Luzern har rundt 80 000 innbyggere. Litt større enn Kristiansand, men mindre enn Drammen.

– Først og fremst så befinner vi oss nå i hjertet av Europa. Blant sveitsere er byen regnet for å være den vakreste i Sveits, sier Beate Normann.

Lederen av Norgesklubben Sveits har et navn som er perfekt for vervet.

Vi står rett foran byens stolthet, trebroen Kapellbrücke. Den skal være Europas eldste overbygde bro i tre. Ute i vannet står et enda eldre vanntårn.

Beate peker på fjell, sjø og promenaden som går langs vannet. Ikke langt unna ligger Operaen. Kulturtilbudet er noe som gjør byen populær.

Norgesklubben merker tilstrømningen av nordmenn.

– Det blir bare flere og flere. Nesten ukentlig kommer nye nordmenn til områder rundt her, ikke bare til Luzern.

I det norske miljøet er det rekeaften, afterwork og gin-smaking, for å nevne noe. Drevne medlemmer av Norgesklubben, som Beate, deler kunnskap om landet og praktiske forhold med de nye.

Klubben har tre-doblet antall medlemmer de siste årene til rundt 600. Det bor i overkant av 5000 nordmenn i Sveits.

Ville ikke forlate Norge

Sammen med Beate møter vi også bodøværingen Tord Ueland Kolstad (52). Han tar oss med til et hotell i gamlebyen. Tord har investert i selskapet, som eier hotellet.

Han har kjøpt seg inn for å lære hvordan forretninger drives i Sveits, utålmodig etter å komme igang.

POSITIV: Tord Ueland Kolstad ønsket ikke å flytte ut av Norge, men følte han ikke hadde noe valg. Han forsøker å gjøre det beste ut av det. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Tord startet egen virksomhet i ung alder, hovedsaklig innen eiendom.

I 2022 tok han det han kaller et krevende valg. Tord flyttet ut av Norge og bosatte seg med samboeren og sin ti år gamle datter i Luzern. Han har tre voksne barn i Norge.

– Jeg ville jo ikke flytte fra Norge. Jeg er veldig glad i Norge og har jo mitt liv der. Men vi fikk en ny regjering som over natta dobla skatten for å eie virksomhet i Norge, uavhengig om du har overskudd eller ikke, sier han.

Tord følte han hadde tre valg. Selge, bygge ned virksomheten eller flytte. Han valgte det siste og har forsøkt å gjøre flyttingen til noe positivt.

– Når situasjonen er sånn som den er, og man måtte flytte motvillig, så må man jo prøve å gjøre det beste ut av det. Å komme hit til Sveits har vært veldig bra. Men det er klart det var litt spesielt når man pakket kofferten og kom hit og bodde i en liten leilighet med dårlig standard.

Han har vært åpen om at han er skatteflyktning.

– Jeg var faktisk arbeidsledig da jeg startet virksomheten, så jeg føler at jeg må ta ansvaret for bedriften min. Når eieren blir den største kostnaden vi har i hele min virksomhet, så gir det seg selv.

Han deler kontoret sitt med et ti-talls andre utflyttede nordmenn.De leter etter nye større lokaler. Ifølge Kapital er han god for 1,6 milliarder kroner.

– Hvorfor kan du ikke da betale formueskatt?

– For det første så kan jeg betale formueskatt. Det kan være mange gode grunner for å betale formueskatt på personlige goder. For eksempel bil, hus, båt, kunst, kontanter du disponerer. Men det som er veldig spesielt i Norge er at du blir ilagt denne skatten på eierskap i virksomhet.

Tord forklarer problemet med formueskatten. Hvis du tjener 1 million, og må betale 3 millioner i skatt så blir det etterhvert et umulig regnestykke. I tillegg til det økte rentenivået og inflasjon.

– Det blir for tøft, sier han.

Milliardærene i Sveits kritiseres for å ikke ville delta i det norske spleiselaget.

– Hva sier du til det?

– Det er ikke riktig. Jeg betalte vel siste året jeg bodde i Norge 15 millioner kroner i skatt. Og hvis man ser tilbake i historien så er det jo store bidrag som er gitt, også i form av skatt.

Føler seg sviktet og mobbet ut

I utkanten av Luzern kjører vi inn foran en bygning, som er en blanding av bolig og næringsbygg.

De føler seg nesten litt svikta av Norge

Her ligger den norske butikken Smil. Den drives av norsk-sveitsiske Natalie Ehrenzweig. På klingende trøndersk viser hun fram Stabburet leverpostei, norsk øl og kvikk-lunsj. Sistnevnte er en bestselger. Butikken sender varer over hele Sveits.

Hun forteller en litt annen historie om nordmenn som flytter til Sveits. Natalie er både journalist og jobber for en hjelpe-organisasjon, i tillegg til å drive butikken.

– Jeg opplever dem som kommer hit som folk, som egentlig ikke er så glad for at de kommer hit. At de egentlig føler at de må dra. Kanskje at de føler seg litt sviktet av Norge. At det blir ekkelt å bo der.

– På hvilken måte ekkelt da, tenker du?

– Ja, at de liksom nesten på en måte føler at de blir mobba bort, fordi at de påpeker at det er umulig å betale formueskatt.

Tord opplever at debatten om formueskatten er i ferd med å endre seg, ikke minst på grunn av at så mange nordmenn flytter ut. Han bekrefter også bildet andre gir, at det omtrent kommer en bedriftseier med familie i uka.

Hans unge forretningspartner, sveitseren Raphael Amrein smiler og sier det er et skred av nordmenn som kommer.

Raphael forklarer at skattenivået i Sveits varierer fra kanton til kanton, eller delstater, på norsk.

– Det er konkurranse mellom kantonene. De kan senke skattene for å få folk til å flytte dit. Jeg synes det er rettferdig. Spesielt i Zug er det gode skatteforhold og Luzern blir bedre og bedre. Du må velge hvor du vil bosette deg, forklarer han.

Selskapet jaktet ikke investorer, men da Tord dukket opp, passet det godt. De lærer av hverandre.

Får støtte for valget

Tord synes det er vanskelig å si om han noen gang flytter tilbake til Norge. Foreløpig trives han godt. Helsesystemet oppleves veldig effektivt. Helseforsikring koster 3000 kroner i måneden, pluss minus, forteller Tord.

Synne er med i en gjeng på 10-12 andre unge nordmenn. De holder sammen. Drar på ski, har jentekveld, går ut og spiser for eksempel. Hun tror hun blir - ihvertfall en stund. Synne vil søke seg videre på utdanning i Zurich og kanskje i St.Gallen i Sveits.

Hjemme i Norge møter familiens valg sympati.

– Frøya er veldig, veldig støttende Jeg har aldri hørt noe negativt fra Frøya i alle fall. Kanskje fra andre plasser i Norge, men det er ikke så mye å bry seg om egentlig, sier Synne.