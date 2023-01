Livet i gråsonen

VEST-UKRAINA (TV 2): TV 2 har fått et sjeldent innblikk i en av de ukrainske leirene for russiske krigsfanger. Dette er historiene vi fikk høre.

Med bøyde nakker i den sure januar-vinden står de på geledd. De er iført mørkeblå fangedrakter med påskriften «Korreksjonsanstalt».

På hodet har de svarte luer, og på føttene svarte støvler. Uniformene ble også brukt da dette var et vanlig fengsel.

Nå er det en leir for krigsfanger.

KRIGSFANGER: Uniformene krigsfangene bruker er fra tiden det var et vanlig fengsel. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

FLAGG: Det ukrainske flagget vaier over luftegården til de russiske krigsfangene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Det blå-gule ukrainske flagget vaier i vinden. På en av veggene er det bilder av historiske ukrainske lederskikkelser og nasjonalsymboler.

Noen få av fangene titter forsiktig opp når TV 2s team ankommer. Det er ikke ofte de får besøk utenfra.

Hemmelighold

TV 2 har, som et av få medier, fått tillatelse til å besøke leiren. Hvor mange krigsfanger som holdes her, vil ikke ukrainerne si. Det er også Det ukrainske justisdepartementet som bestemmer hvilken leir TV 2 får se, og vi må holde identiteten til alle som jobber her hemmelig.

De sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) jevnlig er her på befaring.

Ukrainske myndigheter ønsker å vise at de behandler krigsfangene i henhold til Genève-konvensjonen.

Ved inngangspartiet til leiren står FNs menneskerettighetserklæring skrevet på en vegg. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

TV 2 fikk se mottakssenteret krigsfangene først kommer til.

Ved ankomst må alle i 14 dagers karantene. I løpet av denne perioden blir deres fysiske og psykiske helsetilstand vurdert.

I tillegg blir fangene observert for å se om det er noen konflikter dem imellom.

KARANTENE: Alle nyankomne må først i 14 dagers karantene for å utrede fysisk, mentalt og for å se om det er konflikter i gruppen. Disse tre mennene har nylig ankommet leiren. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Deretter flyttes de til hoveddelen av leiren.

Her fikk vi se sovesaler, kjøkken, bad, oppholdsrom og sykestua. På sykestua er det også tannlege og muligheter for å bli undersøkt med ultralyd.

SOVESAL: Genéve-konvensjonen sier krigsfanger ikke kan holdes i celler. De har krav på romslige omgivelser, vinduer og frisk luft. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

I oppholdsrommene kan fangene spille spill eller se på TV. De får kun se ukrainske nyheter og dokumentarer om Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Fangene må være kortklipte, og ved ankomst må alle barbere eller klippe av seg håret. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Alle fangene får dusje én gang i uka, så sant de ikke gjør fysisk arbeid. Da får de ta seg en dusj etter endt arbeidsdag. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi kan skifte bandasjer her, ta ut sting og legge på gips. Vi har en kirurg på stedet og kan utføre små operasjoner. Om det er noe alvorlig, må de flyttes til et sykehus, sier Dmytro, som er lege på avdelingen.

– Får dere inn mange med alvorlige skader?

– Noen ganger er det mange av dem, men ikke for øyeblikket, sier legen.

SKADER: Noen av fangene er skadet når de kommer til leiren. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

I løpet av de tre timene vi hadde til rådighet i leiren, stod vi fritt til å spørre fanger om de ønsket å snakke med oss.

De ukrainske vaktene var tilstede under alle intervjuer.

Dette er historiene vi fikk høre.

Stanislav fra Murmansk

På et av arbeidsrommene holder en gruppe menn på å lage papirposer. De fletter hanker og limer dem på posene.

I JOBB: I leiren lager fangene hagemøbler og papirposer. For jobben får de lønn. Offiserer kan velge hvorvidt de vil jobbe eller ikke, for alle andre er det obligatorisk. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Er det noen som vil snakke med norsk presse?, spør TV 2s team.

To hender løftes forsiktig.

Stanislav (33) er løytnant og fra Murmansk.

– Jeg bor rett ved siden av dere, sier han og smiler.

– Jeg har selvsagt vært i Kirkenes. Vi dro ofte dit for å kjøpe juice, sjokolade og bleier til sønnen min.

33-åringen har vært i den russiske hæren i 13 år, og kom til Ukraina 28. juni.

Bare fem dager senere, ble han hardt skadet i Kharkiv fylke.

– Jeg ble skadet i brystet. Begge lungene ble punktert. Troppen min trakk seg vekk. Jeg rullet ned en bakke, og kom under beskytning, sier Stanislav.

– Alt ble helt svart og jeg mistet bevisstheten. Da jeg våknet, lå jeg på sykehus i Kharkiv.

– Den som forsvarer moderlandet må følge ordre. Det er ingen plass til diskusjon. Man følger ordre.



Som offiser nølte han aldri da han fikk ordre om å dra til Ukraina.

– Nei, vi kan ikke nekte. En offiser har ikke lov til å nekte å dra i kamp. Det er står i militærloven, sier 33-åringen.

– Hva ble du fortalt om grunnen til å reise til Ukraina?

– Det var en ordre, og jeg måtte utføre den. For en militær som meg, som leder for en tropp, er det ikke rom for egne tanker og meninger.

Ruslan fra Kaliningrad

I et annet hjørne sitter også Ruslan fra Kaliningrad og jobber. Også han er løytnant.

– Jeg ble beordret til å dra til Ukraina for å delta i en militær spesialoperasjon, sier 31-åringen.

– Fikk du noen forklaring?

– Det er ikke min jobb å spørre. Jeg trengte ingen forklaring. Ordren var nok, sier Ruslan.

FULGTE ORDRE: Ruslan sier han ikke stilte spørsmål da ordren om å dra til Ukraina kom. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Løytnanten ble skadet og tatt til fange under ukrainernes lynoffensiv i Kharkiv fylke i september.

En kule sitter fortsatt fast inne i venstre lår.

– Jeg har fått medisinsk hjelp, men de har sagt jeg må få fjernet kulen når jeg kommer tilbake til Russland, sier Ruslan.

Selv om han står fast på at han ikke gjorde annet enn å følge ordre ved å dra til Ukraina, kommer han med ett personlig synspunkt:

– I det 21. århundret bør det være mulig å løse konflikter med forhandlinger. Vi har mange organer og personer som er i posisjon til slikt.

– På den andre siden, jeg er bare en liten brikke i et stort puslespill.

Se video fra innsiden av fangeleiren:



Den unge soldaten

På den andre siden av rommet sitter en ung mann og lytter oppmerksomt. Han var ikke blant dem som rakk opp hånden da TV 2 først spurte om intervju.

Nå reiser han seg, og sier han vil snakke med oss.

Vi går utenfor, slik at han får prate uten at medfangene lytter. Vi tilbyr også å gjøre intervjuet anonymt, men det vil ikke den unge soldaten.

VIL VISE ANSIKT: Soldaten ønsker å vise ansiktet sitt for at familien skal kunne se ham. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Alle kan få se hvem jeg er, jeg har ikke gjort noe galt, sier han.

Han gjør det også klart at han har en personlig grunn til å stå frem med ansikt.

– Jeg vil at familien min skal få se meg. Jeg kan snakke med dem på telefonen, men de har ikke sett meg siden jeg dro.

– Dessuten vil jeg at det russiske forsvarsdepartementet skal vite at jeg sitter i en krigsfangeleir.

På grunn av innholdet i det han sier, velger TV 2 likevel å anonymisere ham.

21-åringen er en såkalt kontraktsoldat og gikk inn i hæren to år før Russlands fullskala invasjon. Han ble sendt til Ukraina i slutten av mai.

– Jeg ble fortalt at det var masse nasjonalistiske grupper her i Ukraina, og jeg trodde virkelig på det, sier han.

– Jeg hadde lyst å teste egne grenser og vise at jeg ikke var et barn.

Jeg ville bevise overfor meg selv at jeg kunne håndtere det.

21-åringen var ved Kupjansk i Kharkiv fylke, da troppen hans ble tatt i bakhold. Han sier medsoldatene ble drept, og at han var den eneste overlevende.

Gjemte seg i to uker

Han forteller at han søkte dekning i en kornsilo.

– Der var jeg i to uker og spiste korn. Det var vanskelig å spise, men jeg måtte bare overleve på et vis. Det var spesialstyrker overalt.

– Jeg var rett under nesene deres. Jeg vet ikke hvordan de kunne unngå å finne meg, sier han.

Plutselig en dag forsvant ukrainerne. Han skjønte raskt hvorfor; området var under angrep fra de russiske styrkene.

– Tre ganger ble jeg nesten drept av mine egne, hevder han.

I ly av høsttåken forsøkte han å komme seg vekk. Men området var fullt av ukrainske styrker, og i oktober ble han tatt til fange.

HISTORIE: Fangeleiren ble opprinnelig oppført av tyskerne under 2. verdenskrig for å huse sovjetiske krigsfanger. Nå huser det tidligere fengselet hundrevis av russiske krigsfanger. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Kritisk

Når TV 2 snakker med ham i slutten av januar, virker 21-åringen desillusjonert.

Han er kritisk til den russiske militærledelsen.

– Befalet setter deg i en situasjon der du i realiteten bare har to utveier; å dø eller å bli tatt som krigsfange, sier han.

Vi hadde ikke nok utstyr, ingen kommunikasjon, ingen koordinering. Anonymisert menig soldat

I løpet av de fire månedene han var på bakken som soldat, var det flere ganger de ikke hadde nok mat.

Han hevder de måtte ta grønnsaker fra folks hager.

– Vi hadde ikke nok utstyr, ingen kommunikasjon, ingen koordinering. Det var flere tilfeller der våre egne skjøt mot oss. De eldre offiserene brydde seg ikke om egne styrker.

KUPJANSK: Den strategisk viktige byen Kupjansk i Kharkiv fylke ble frigjort fra russisk okkupasjon i september. Det var i nærheten av denne byen den menige soldaten ble tatt til fange.. Foto: Aage Aune / TV 2

I fangeleiren får de to til tre timer med fritid hver dag, der de blant annet kan se på TV. Fangene får kun se ukrainske nyheter eller dokumentarer om Ukrainas historie.

21-åringen hevder han ikke visste om russiske krigsforbrytelser i Ukraina før han kom til leiren.

– Jeg fikk vite om krigsforbrytelsene i Butsja og Irpin først da jeg kom hit, sier han.

– I min tropp så jeg ingen som gravde massegraver eller noe sånt. Det har vært et sjokk å finne ut om de tingene. Jeg klarer ikke forstår det; hvordan kan man gjøre noe slikt?

SJOKKERT: 21-åringen TV 2 snakket med ble sjokkert da han fikk vite om krigsforbrytelser som har funnet sted. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Angrer du på at du kom til Ukraina?

– Ja og nei. Sånn er livet. Skjebnen er slik. Det viktigste er at jeg er i live. Jeg vil bare hjem.

Håp om utveksling

Alle de tre krigsfangene TV 2 snakker med sier de blir behandlet godt i leiren, men de er frustrert over at de ennå ikke har vært en del av en fangeutveksling.

– Jeg vil bli utvekslet. Jeg vet ikke hvorfor det ikke har skjedd. Flesteparten av folkene jeg kom hit med i midten av oktober, har dratt. Hvorfor vil de ikke ha meg?, spør den unge soldaten.

HÅP: Ukraina og Russland har jevnlige fangeutvekslinger. Alle TV 2 snakker med i fangeleiren håper de snart skal få komme hjem. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Antallet krigsfanger Ukraina og Russland har, er en strengt bevart hemmelighet, men de to sidene har jevnlig fangeutvekslinger.

Da TV 2 besøkte Departementet for behandlingen av fanger i Ukraina i begynnelsen av januar, opplyste de om at de på det tidspunktet hadde fått tilbake 1646 ukrainske krigsfanger fra russisk fangenskap.

Hvor mange russiske krigsfanger som er byttet, er usikkert.

Stanislav fra Murmansk stiller seg undrende til at prosessen går så sakte.

FANGEUTVEKSLING: Ukraina og Russland har jevnlige fangeutvekslinger, og flere av fangene i den ukrainske leiren lengter etter å bli en del av dem. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi forstår ikke hvorfor det ikke skjer en utveksling. Når vi ringer hjem, vet de ingenting. De sier vi er på listene. Røde Kors sier vi er på listene. Det må ha skjedd en eller annen feil.

Behandling av fanger

I en rapport fra november i fjor, skrev lederen for FNs organ for overvåking av menneskerettigheter i Ukraina, Matilda Bogner, at de hadde vitnefortellinger som tydet på systematisk mishandling og tortur i de russiske leirene for krigsfanger, både i Russland og i de russisk-okkuperte delene av Ukraina.

Også russiske krigsfanger hadde beretninger om mishandling, særlig i mer uformelle leire nær fronten.

Bogner noterte seg at Ukraina, i motsetning til Russland, har lovet å etterforske alle påstander om mishandling i ukrainske fangeleirer.

Russland hadde heller ikke gitt tilgang til sine leire, noe Ukraina hadde gjort.