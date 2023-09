Listhaug: – Det holder ikke bare med ord nå

Eritreisk forening i Hordaland markerte begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia i et lokale i Kong Oscars gate lørdag kveld. Foto: Elias Engevik / TV 2

Etter lørdagens opptøyer i Bergen, hvor et massivt oppbud av væpnet politi må ta kontroll på demonstranter, krever Listhaug at statsministeren tar grep.

– Totalt uakseptabelt

Hun forventer at det tas initiativ til å kartlegge hva som skjer i de eritreiske miljøene i Norge. Hun forventer også at de som har utøvd vold, straffes hardt.

– Vi kan ikke akseptere at eritreiske organisasjoner bedriver overvåkning og skatteinnkreving i Norge på vegne av regimet i Eritrea.

KREVER HANDLING: FrP-leder Sylvi Listhaug krever mer handling fra statsministeren. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Til TV 2 omtaler Støre gårsdagens bråk i Bergen som totalt uakseptabelt.

– Det skaper utrygghet for folk i Bergen. Det er også å ta ut en strid i annen del av verden, og inn i en norsk bygate med vold mellom grupper og mot politiet. Det er totalt uakseptabelt, sier statsministeren.

– Det holder ikke

Støre ankom selv Bergen søndag i forbindelse med innspurten av valgkampen.

Listhaug krever mer handling.

– Vi kan ikke sitte stille å se på at konflikter i afrikanske land får etablere seg i Norge og ende i voldsbruk mot politiet. Det skulle bare mangle at statsministeren har vært tydelig på at dette ikke er akseptabelt. Det er noe alle er enige om. Men det holder ikke bare med ord nå, sier Listhaug.

Statsministeren er imidlertid ikke enig med Listhaug om at en kartlegging er nødvendig.

– Det er ytringsfrihet i Norge. Man kan ha ulike syn på forhold i Norge, og forhold i hjemlandet. Når det gjelder å opptre i tråd med lov og ordne, er det politiets og PST sitt ansvar. Og jeg har tillit til at de gjør den jobben, sier Støre til TV 2.

OPPTØYER: Politiet brukte mange timer på å få kontroll på demonstrantene lørdag. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han mener ikke lørdagens hendelser i Bergen endrer noe på det.

– Men det er behov for å holde oversikt og orden i Norge, og det har vi tjenester til å gjøre.