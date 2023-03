Listekutt kan ramme eldre og alvorlig syke pasienter

Fortviler over urettferdig praksis:

Regjeringen setter av 720 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for fastlegene fra 1. mai i år.

Fastleger skal få bedre betalt for å betjene eldre pasienter og pasienter med større hjelpebehov.

Det løser imidlertid ikke alle utfordringer ved fastlegekrisen, mener pasient og sykepleier Ann Kristin Vaaga-Dyrseth.

VIL PRIORITERE ELDRE OG SYKE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har orientert om endringene i fastlegeordningen som betyr at fastleger som har kronisk syke pasienter og eldre pasienter, vil få økt tilskudd. Foto: Hanna Johre / NTB

Tilfeldighetene avgjør

Fastlegekrisen har ført til bekymring blant eldre og pasienter som sliter med kroniske sykdommer.

Årsaken er at mange leger velger å kutte ned på antall pasienter. Og da er det helt tilfeldig hvem som beholder fastlegen.

Konsekvensen er at det er vilkårlig hvem som blir stående uten fastlege, dersom den kutter i listen sin. Dette betyr at utsatte pasientgrupper, som eldre pasienter og pasienter med stort hjelpebehov, i noen tilfeller kan miste fastlegen sin, mens andre med mindre behov for beholde sin.

Alvorlig kreftsyk

Trebarnsmor Ann-Kristin Vaaga-Dyrseth er én av disse. Hun har tidvis vært uten fastlege og har dessuten opplevd hyppige fastlegebytter som skaper usikkerhet.

For få år siden gikk Vaaga-Dyrseth gjennom en tøff periode med alvorlig kreftdiagnose. I dag sliter hun med en kronisk og alvorlig leversykdom.

Fastlegekrisen har ført til at Vaaga-Dyrseth snart får sin fjerde fastlege på halvannet år. I korte perioder har hun vært uten fastlege.

LEGER KUTTER: Trenden har vært kløar de siste årene, mange fastleger kutter ned på antall pasienter og det er tilfeldigheter som avgjør om eldre og pasienter med større hjelpebehov, beholder sin fastlege. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hyppige legebytter

Fastlegen som 43-åringen opprinnelig hadde sluttet brått november 2021.

Da overtok en vikar som kom på plass januar 2022.

Vedkommende sluttet juli 2022.

Så gikk Vaaga-Dyrseth enda en periode uten fastlege helt frem til oktober 2023. Da ny fastlege kom på plass.

Denne legen ønsker å kutte i antall pasienter, og det resultert i at Vaaga-Dyrseth var en av de som ble fjernet.

Det skjedde helt tilfeldig og er ikke noe verken Vaaga-Dyrseth eller fastlegen har kontroll på.

– Nå skal jeg få min fjerde fastlege. I min situasjon føles ikke dette betryggende, fortviler hun og understreker at hun er veldig fornøyd med fastlegen hun fikk i oktober.

– Hvordan oppleves det å stadig måtte forholde seg til en ny fastlege?

– Det er stressende. Nå er jeg delvis sykmeldt på grunn av en kronisk leversykdom og det er viktig med stabilt fastlegeforhold, sier Vaaga-Dyrseth.

OPPGITT: Vaaga-Dyrseth mener det er feil at pasienter med krevende diagnoser forsvinner ut av fastlegelistene ved tilfeldigheter. Foto: Privat

Uforutsigbart

Vaaga-Dyrseth er utdannet sykepleier og jobber nå i en 60 prosent stilling som sekretær ved sykehuset i Vestfold.

Uforutsigbarheten og det «å starte på nytt» med å fortelle om diagnoser, sykdomshistorie, symptomer er en belastning for mange pasienter.

– At det ikke skal være noe vern mot et så hyppig fastlegebytte ved alvorlig sykdom er alvorlig og gir ingen pasientsikkerhet, fastholder trebarnsmoren.

– Det er viktig å ha en fastlege som kan fange opp symptomer, sier Tønsberg-kvinnen.

Krevende prosess

– Det var fastlegen gjennom mange år som også fulgte meg gjennom prosessen med Nav og veien tilbake til arbeidslivet. Det er i slike tilfeller en fordel - og en betingelse - at en fastlege har kjent pasienten over tid og ikke kun i noen måneder.

Vaaga-Dyrseth forstår at fastlegene får nok, er utslitte og slutter. Eller at noen velger å kutte ned på antall pasienter.

– Det jeg ikke skjønner, er at helseministeren ikke gjør noe for å bedre situasjonen. Systemet med tilfeldig utvalg når lister skal reduseres, er feil, mener Vaaga-Dyrseth.

BER KJERKOL GRIPE INN: Sykepleier Ann-Kristin Vaaga-Dyrseth som har en alvorlig leversykdom, ber helseministeren sørge for at ikke eldre og mennesker med stort hjelpebehov er de som mister fastlegen ved tilfeldigheter Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun mener det må tas hensyn til de mest sårbare og sykeste pasientene.

– Fastleger har plikt å følge opp sykmeldte pasienter, da kan man ikke «kastes tilfeldig» ut av en fastlegeliste, sier Vaaga-Dyrseth.

Ann-Kristin jobber selv i helsevesenet og har følgende oppfordring til helseministeren:

– Du må sørge for at noen pasientgrupper skjermes og prioriteres ved listeredusering. Det er forskjell på å trenge fastlege en gang i året, kontra de som er der flere ganger i året på grunn av tett oppfølging av kronisk og alvorlig sykdom eller andre alvorlige tilstander, fastholder Vaaga-Dyrseth.

– Eller mener Kjerkol at det er private helsetjenester man da skal gå til? spør hun retorisk.

Les departementet svar lenger nede i denne saken!

– Manglende kapasitet

– Hovedproblemet er manglende kapasitet i ordningen, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Klev forstår at det er problematisk at pasienter med krevende diagnoser og skrantende helse, plutselig fjernes fra fastlegelistene. Men årsaken er klar:

– Hvis en ved listereduksjon skal beholde alle pasientene med store behov og bare fjerne de som bruker fastlegen lite vil det ikke ha særlig effekt av arbeidsbelastningen og vil i verste fall bidra til at flere fastleger slutter, sier Klev.

ETTERLYSER HANDLING: Nils Kristian Klev, Leder Allmennlegeforeningen mener kronisk syke pasienter rammes som følge av regjeringens manglende prioriteringer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Situasjonen som oppstår mener Klev er resultat av manglende satsning på fastlegeordningen over flere år, samtidig med at oppgavene har økt.

Krisen vedvarer

Ferske tall viser at drøyt 218 000 pasienter nå er uten fastlege. En kraftig økning fra 144 000 på et drøyt år.

– Det viktigste tiltaket er derfor å raskest mulig få flere fastleger inn i ordningen slik at det er tilstrekkelig kapasitet, påpeker Klev overfor TV 2.

I dag har litt over halvparten av landets kommuner ledig plasser hos fastlege. I resten av kommune-Norge er det fullt eller ventelister.

Frykter tilbakefall

– Min største frykt de siste årene har vært å få tilbakefall, eller ny kreft på grunn av arvelig kreft i familien. Og at symptomer da ikke blir sett i sammenheng eller tatt på alvor. At ting glipper, sier pasient Ann-Kristin.

Når det gjelder arvelig kreft forteller Ann-Kristin om mye frykt. Hun har snakket med tidligere kreftpasienter i samme situasjon.

– Vi deler råd. Noe så enkelt som å følge opp med blodprøve (kreftmarkører) kan en lege si ja til, men neste sier nei. Dette er bare en av flere små ting som kan oppleves mer stressende når det blir hyppige legebytter.

Vurderer å endre

Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at det er vilkårlig hvem som fjernes fra en liste når fastlegen kutter i den.

– Reduksjonen gjøres ved tilfeldig uttrekk. Det er fordi det er pasientene som skal velge fastlege og ikke omvendt, sier Bjørkholt.

Men regjeringen utelukker ikke at man kan komme til å endre systemet.

– Nå som vi legger om finansieringsmodellen, kan det bli aktuelt å vurdere om det er hensiktsmessig også å foreslå endringer i hvordan uttrekk gjøres, sier Bjørkholt til TV 2.