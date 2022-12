Lisa (40) trosset skammen: – Jeg gjør det for sønnen min

Lysene og julekulene ligger fortsatt i eskene sine. Treet er ikke satt opp, og det er bare dager til julaften.

Lisa Jarnæs (40) pleier alltid å være ferdig pyntet senest første søndag i advent. I år er det annerledes. Det som alltid har vært hennes kjæreste høytid, er ikke det lenger.

– Julen skal være en tid med glede, kjærlighet og samhold. En tid hvor man kan gledes av å glede andre. Nå har det bare blitt vondt, sier Lisa.

Litt motvillig drar hun frem kartongen med det lille juletreet, som har ligget klemt mellom sofaen og en stol.

PLAST: Juletreet fikk Lisa av moren sin i fjor, siden hun ikke hadde råd til det selv. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg var faktisk ikke sikker på om jeg skulle gidde å sette opp treet i år i det hele tatt, sier hun.

Et vanskelig valg

Enten man vil det eller ikke, kommer julen til samme tid hvert år.

Etter å ha satt opp treet og surret det inn med lys, setter Lisa stjernen på hedersplassen.

– Uansett hvordan man vrir og vender på det, koster julen mer enn resten av året. Og når resten av året har vært såpass tøft, blir ikke jula noe ålreit.

De første kulene som får plass på en gren, er røde, med navnene «Lisa» og «Tobias» skrevet i hvit løkkeskrift.

DELT OMSORG: Lisa og barnefaren er skilt, og de har delt omsorg for sønnen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I år stod valget mellom å nærmest avlyse julen eller å be om hjelp. Etter å ha gått mange runder med seg selv, valgte Lisa sistnevnte – for Tobias.

– Jeg føler meg mislykket og jeg føler på skam. Jeg føler meg også som en dårlig mor, siden guttungen får nei hele tiden, og det er det som gjør mest vondt, sier Lisa.

Hun vet at han merker det.

– Før jul sa han: «Mamma, vi er ikke rike på penger, men vi er rike på kjærlighet, vi». Da knakk jeg totalt. Det traff langt inn i mammahjertet.

Hadde ikke råd til julegaver

I slutten av november la Lisa ut en post i sosiale medier hvor hun ba om hjelp til julemat og en liten gave til sønnen på 16 år og sine to nevøer på ett og ti.

– Selv om det er ganske nedverdigende, gjør jeg det for ungene.

Gavepapir, saks og teip ligger utover stuebordet. Lisa pakker inn en av gavene hun ikke har hatt råd til selv, men fått av fremmede.

– Julegaver hadde jeg ikke kjangs til å kjøpe i år. At jeg fikk litt hjelp, gjør at de tre i verden som betyr mest, kan få noe. Det varmer.

Om noen timer kommer den vanskeligste delen av juleforberedelsene. Noe som var utenkelig for henne å gjøre, bare for noen år siden.

MARERITT: Lisa har alltid gledet seg til jul, men ikke i år. – Nå har den blitt et mareritt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Går dager uten mat

Lisa har fibromyalgi og endometriose. Begge sykdommene kjennetegnes av kroniske smerter, som har gjort det vanskelig å jobbe.

Månedlig får hun utbetalt i underkant av 8000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra Nav. I tillegg får hun cirka 1400 kroner i bostøtte.

Den lille leiligheten på Berger i Drammen kommune krever heldigvis ikke all verden.

Når husleie og strøm er betalt, sitter hun igjen med 2200 kroner som hun og sønnen skal leve av. Alenemoren har som regel fått det til å gå rundt, men ikke i år.

– Jeg hadde kommet inn i en rutine på hvordan man skulle bruke penger for å få dem til å strekke lenger. Det går ikke nå. Det jeg gjorde før for å spare inn, hjelper ikke lenger. Til og med i datodisken på matbutikken, har prisene steget, sier hun.

Lisa er en av mange norske familier som har fått budsjettet veltet av at levekostnadene har økt betydelig det siste året.

SMERTER: Lisa har trappet kraftig ned på røykingen, men klarer ikke slutte helt. Det hjelper litt når smertene står på som verst. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå går hun i minus hver måned og opparbeider seg gjeld. Noen dager går hun også uten mat, for å sikre at sønnen har det han trenger.

Reseptene hennes blir liggende i måneder på vent på apoteket, for hun har ikke råd til å hente dem ut.

Den største kampen

Lisa puster tungt, og føttene trykker den kramme snøen ned for hvert steg. Kirkegården er folketom og kledd i en tung tåke.

– Jeg gruer meg litt, sier hun.

Det er nemlig ikke alle ting man gjør i livet, som blir lettere for hver gang.

– Jeg har vært på flere matutdelinger i år, men det koster meg like mye hver gang. Det er en kamp i forkant, et nederlag når jeg gjør det, men heldigvis en god følelse i etterkant, sier hun.

Høytidelig julemusikk fyller rommet i kirkestuen i nabobygda Svelvik. En rekke bord og stoler står tomme i det store lokalet, bortsett fra det helt nederste. Søppelkassen med papptallerkener er det eneste som vitner om et godt oppmøte.

Etter et hei, to håndtrykk og varme smil, setter Lisa seg ned med en kaffekopp.

Soknepresten og menighetspedagogen ber om å få se legitimasjon, før de overrekker to konvolutter med gavekort på mat. Selv om Lisa er nysgjerrig på beløpet, åpner hun dem ikke.

VARMT MØTE: Lisa fikk en varm velkomst av sokneprest Aushild Kaarstad og menighetspedagog Nina Herheim Howden i Svelvik kirkestue. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er veldig tøft av deg å være åpen om at du har det vanskelig, og at du setter et ansikt på det veldig mange strever med i denne tiden her, sier menighetspedagog Nina Herheim Howden.

– Hvis jeg kan hjelpe andre, er det verdt det, svarer Lisa.

Totalt bor det cirka 6500 personer i Svelvik. I år har 40 familier vært innom for å hente gavekort.

– I lille Svelvik, så er det et høyt tall. Jeg tror egentlig behovet er enda større enn de familiene som har vært innom her i dag, sier Herheim Howden.

Som et forstørrelsesglass

– Hva er det med julen som gjør det så ekstra sårt å ha dårlig råd?

– Jula er som et forstørrelsesglass. Det kan være mange grunner til at man gruer seg, og dersom følelsen skyldes økonomi, blir det ekstra vanskelig, sier Ingvild Stjernen Tisløv ved Psykologisk institutt ved UiO.

PSYKISK HELSE: Ingvild Stjernen Tisløv har fordypet seg i sammenhengen mellom psykisk helse og økonomiske problemer. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Mange føler på et forventningspress om at julen skal være så spesiell. Dersom man i tillegg har dårlig råd, føler man på utenforskap siden man ikke får muligheten til delta på lik måte som andre, sier Stjernen Tisløv.

Tradisjonen tro skal jo familiene samles, gavene ligge under treet og maten stå på bordet.

– For foreldrenes del, så er det veldig sårt å ikke kunne innfri alle barnas ønsker. Barna, som ofte gleder seg til jul, blir også veldig påvirket av at foreldrene er triste, sinna eller frustrerte.

Hos Frelsesarmeen har antall husstander som har hatt behov for julehjelp i år økt med nesten 45 prosent fra i fjor, viser tall fra elleve norske byer.

REKORDMANGE: I år har rekordmange familier måttet be om sosialhjelp før jul. Lisa er blant dem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv om pågangen har vært enorm, mener Stjernen Tisløv at det fortsatt er mange familier som fortsatt vegrer seg for å be om hjelp.

– Det å si ifra om at man ikke har penger eller å innrømme at man har rotet det til økonomisk, er veldig vanskelig. Det er noe vi som samfunn er nødt til å jobbe for å endre. Økonomiske kriser kan ramme hvem som helst, og da må det også være lett å få hjelp.

Overraskelsen

Lisa bruker noen sekunder på å bestemme seg, men velger å ta turen innom postkassen. Hun puster lettet ut når hun ser at den er tom for regninger.

MISTET OVERSIKT: Når Lisa finner regninger i postkassa, er det ofte hun ikke orker å åpne dem. Hun har heller ikke oversikt over hvor mye hun har i gjeld. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Inne i leiligheten setter hun seg til rette i sofaen, og åpner den første konvolutten fra menigheten.

Under en julehilsen, ligger det to gavekort på Kiwi på til sammen 1000 kroner. Lisa river opp kanten på neste, som avslører ytterligere 2000 kroner i gavekort.

Hun sliter med å finne ordene. Øyekanten blir våt, og hun smiler med hele ansiktet for første gang den dagen.

– Det er ikke ofte jeg ikke har så mye å si, men nå har jeg ikke så mange ord igjen. Det er bare helt fantastisk. Jeg kan ikke huske siste jeg hadde så mye å handle mat for.

Hendene slipper ikke kortene. For den lille familien betyr 3000 kroner nesten tre måneders matbudsjett.

JULEGLEDE: Selv om det var svært tøft for Lisa å be om hjelp, kjenner hun på en lettelse i etterkant. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg klarer ikke slutte å smile. Nå gleder jeg meg faktisk litt til jul.

En uoppnåelig drøm

Julen ble reddet for en alenemor som turte å trosse skamfølelsen og be om hjelp. Men dessverre er ikke akutt sosialhjelp noe mer enn nettopp akutt.

Lisa kan puste litt ut nå i helligdagene, men kjenner at det knyter seg i magen av tanken på nyåret.

– Jeg ser for meg masse regninger, inkassovarsler og purringer. Og sånn må det bare bli, for det er andre ting som er viktigere enn å betale alle regningene. Jeg må prioritere guttungen, sier hun.

NINJANISSE: Julepynten som sønnen har laget, får alltid stå på hedersplass i stuen til Lisa. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun har lært seg å leve fra dag til dag, uten å se for langt frem. Den største drømmen vil uansett ikke gå i oppfyllelse.

– Jeg ønsker meg bedre helse, slik at jeg kan jobbe, men kroppen er ikke der. Jeg har måttet forsone meg med at fremtiden vil bety en grad av ufør. Jeg bare håper at det ikke blir hundre prosent, sier hun.

Lisa skulle ønske politikerne forstod at personer som blir syke, ikke trakter etter å gå hjemme.

– Jeg skulle ønske at de så oss. At de kunne se at vi jobber hver dag vi også, men ikke på samme måte som alle andre. Vi jobber for å fungere, og det er like tøft som å være i en fulltidsjobb. Bare det å bli sett, bli hørt og å få litt forståelse. Det kunne vi trengt.

ÅRET RUNDT: Lisa er ikke bare fattig i jula – det er et helårsproblem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun henter de seks gavene fra stuebordet, og legger dem forsiktig under treet. Hun blir sittende litt på huk, opplyst av fargene.

– Jeg har i hvert fall en veldig fin familie. De ser meg.