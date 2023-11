Linn Wiik slutter i TV 2: – Ikke et lett valg

Takker for seg etter 13 år.

Programleder Linn Wiik (39) har valgt å gi seg i TV 2 etter 13 år som ansatt.

– Det var ikke et lett valg, sier Linn Wiik.

– Jeg har en dyp kjærlighet for TV 2, her har jeg funnet både mannen i mitt liv og noen av mine beste venner.

Wiik er gift med Robin Idland Krüger, som tidligere jobbet i TV 2 som politisk reporter, og paret har barna Elsa (4) og Sonja (2).

39-åringen begynte i kanalen som praktikant i 2010 og har sin siste arbeidsdag allerede før jul.

– Jeg kommer til å savne mange dyktige kollegaer, men det er en tid for alt og nå føltes det som at tiden var inne.

– Har du fått en ny jobb?

– Ingenting er underskrevet, men jeg har god tro på at det løser seg.

Hun kan ikke kommentere om hun blir å se i TV-ruta i fremtiden.

– En krevende tid

Beskjeden kommer etter nyheten om at TV 2 må kutte 400 millioner.

I forrige uke ble det klart at 45–50 ansatte må slutte, og totalt forsvinner 120 årsverk i nedbemanningsprosessen.

– Hvordan er det å forlate TV 2 i en slik tid?

– Jeg kommer alltid til å heie på TV 2 og jeg mener at det er enormt viktig at vi har en kommersiell allmennkringkaster. Nå håper jeg at alle som er igjen er flinke til å ta vare på hverandre i en krevende tid.

– Et eventyr

I TV 2 har Wiik satt spor etter seg gjennom å bekle programlederroller innenfor nyheter, politikk og debatt, senest under høstens kommune- og stortingsvalg med programmet «Valgkveld».

Hun har også ledet sitt eget program, «Snakk med Linn Wiik». Hun har flere ganger markert seg i samfunnsdebatten, som da hun ikledde seg Borat-drakt som gravid, og tok grep etter celleprøve-beskjed og ble bedt om å dekke seg til da hun ammet.

– Jeg er evig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått her, det har virkelig vært et eventyr.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække sier det er vemodig at Wiik takker for seg.

– Det er vemodig at en god og dyktig kollega som Linn slutter i TV 2. Jeg vil takke henne for alt hun har bidratt med gjennom årene. Hun er en dedikert og flink journalist som har vært viktig for TV 2 Nyhetene. Jeg ønsker henne lykke til videre.

Besøkte Obama og sang med Brøndbo

I jobben har Wiik fått intervjue statsministere og superstjerner, hun har sunget duett med Bjarne Brøndbo og besøkt Barack Obama i det ovale kontor.

Likevel er det noe helt annet som vil være hennes sterkeste minne fra de 13 årene i TV 2.

– Det er møtene med vanlige mennesker som har gjort sterkest inntrykk. Det var grunnen til at jeg ville bli journalist, det å kunne være på vanlige folks side mot makta og å stå opp mot urettferdighet for de som ikke får møte statsministeren.

Avslørte graviditet

Den allsidige programlederen har også inntatt programlederstolen i «God morgen Norge» en rekke ganger.

Mange vil kanskje huske at hun i 2018 avslørte at hun var gravid, da hun fikk svangerskapskvalme direkte på lufta.

«Herregud, unnskyld. Jeg ble bare så kvalm. Jeg er gravid», uttalte programlederen, og vips var nyheten delt med hele Norge.

Se opptrinnet i videoen under:

– I flere år var jeg «hun som spydde på TV», den er ikke så lett å komme seg unna, humrer hun.

Wiik omtaler kollegaene og TV 2 som familie.

– Jeg har faktisk opplevd noen av mine største øyeblikk i livet mens jeg har vært på jobb her, forteller hun.

– Det var på doen på TV 2 jeg fant ut at jeg var gravid, og jeg satt der med gledestårer fordi testen viste to streker, mens jeg hørte kolleger gå forbi utenfor.

I 2019 ble hun mor for første gang, til datteren Elsa.

– Så det har jo vært et veldig spesielt sted å jobbe, et sted som har vært veldig nært hjertet mitt og alltid kommer til å være det, avslutter hun.