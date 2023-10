Linn Beate var døden nær – måtte få seks nye organer

Linn Beate (42) er en av få nordmenn som har gått gjennom den omfattende operasjonen – som ga henne et helt nytt liv.

Linn Beate Brattli hadde bare en liten bit med tarm igjen og utsiktene var veldig dårlige. For seks år siden gikk hun gjennom en omfattende operasjon der legene byttet ut store deler av buken hennes, en operasjon kun åtte andre nordmenn har fått.

– Jeg fikk beskjed om at jeg risikerte å dø på operasjonsbordet, forteller hun til TV 2.



Den omfattende operasjonen kommer vi tilbake til – den som ga henne et helt nytt liv, som gjør at hun i dag har en aktiv hverdag. Hun må gå på medisiner resten av livet og er til sjekk hvert år.

– Det er den gangen i året jeg tenker på det, sier hun.



– 30-40 toalettbesøk i døgnet

I de 15 årene før den livreddende operasjonen levde hun med enorme smerter. Hun har vært gjennom utallige sykehusinnleggelser og operasjoner.

STORE SMERTER: Da hun var i tenårene ble hun dårligere og dårligere – før hun fikk diagnosen. Foto: Privat

Og da kroppen til slutt nesten sa stopp, var hun veldig langt nede.

– Man bryr seg jo, men jeg hadde ikke så mye å tape. Det er én måte å si det på. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg hadde en datter og familie og ønsket så inderlig å leve. Men man var jo kommet dit at man bare eksisterer.

Fram til Linn Beate var 14 år gammel, var alt bra. Så begynte hun å merke at noe var annerledes.

– Jeg ble gradvis slappere. Jeg var bleik og magesmertene kom takvis.

Hun gikk mye ned i vekt og var veldig ofte på toalettet.

– Jeg fløy på do og det økte til 30-40 ganger i døgnet.

Hun gikk til legen, innimellom, men forteller at hun ikke var så veldig glad i det på den tiden – og hun kviet seg for å fortelle.

– Jeg svarte på det legen spurte om, men ikke det som var flaut og skambelagt – som blod i avføringen og sånne type ting, forteller hun.

Da hun var 18 år gammel fikk hun endelig svaret på hva som var galt, da hun ble diagnostisert med tarmsykdommen Crohns.

Det var midt i russetiden. Da var hun veldig syk.

– Jeg orket egentlig ikke å gå på skolen. Men jeg gjorde det, for jeg var opptatt av å fullføre.

– Ekstremvarianten



Espen Thiis-Evensen er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han jobber som overlege ved Rikshospitalet, og er en av de norske legene som har fulgt henne lenge.

– FÆL SYKDOM: Espen Thiis-Evensen er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han forteller at det er en fæl sykdom for de som er hardt rammet, slik som Linn Beate var. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det er en fæl sykdom, for de som får det alvorlig. Og Linn Beate var av dem som er hardt rammet, forteller han til TV 2.

Crohns sykdom: Overlege Espen Thiis-Evensen ved Rikshospitalet forteller at Crohns sykdom er kronisk betennelsessykdom, som kan ramme hele tarmsystemet. – Faktisk fra munnen og helt til endetarmen. Men vanligvis i tynn- og tykktarm, hvor betennelsen kan medføre magesmerter og diare. Betennelsen kan medføre at det danner seg trange områder i tarmen. – Tarmen bli trang og det kan danne seg små ganger fra tarmen til andre deler av kroppen. Overlegen forteller at man ikke helt vet hva det kommer av, men at det har med gener å gjøre. – Det er litt arvelig og så er det noe som utløser det, noe i miljøet som vi ikke vet nøyaktig hva er. Men det har blant annet å gjøre med bakteriene i tarmen, og det er flere ting som virker sammen.

Han sier det er sjelden man har det så ille som Linn Beate.

– Det var ekstremvarianten. Det er et stort spenn fra folk som har lite plager, kun litt vondt i magen og løs mage – til folk hvor man må operere ut store deler av tarmsystemet og hvor man er dårlig hele tiden.

– Jeg kastet opp gjennom hele døgnet



Tynntarmen er rundt seks meter lang. Linn Beate ble dårligere og dårligere etter hvert som årene gikk, og etter mange operasjoner, hadde hun på et tidspunkt bare 70 centimeter lang tynntarm igjen. Da hadde hun også fjernet tykktarmen.

INTRAVENØS NÆRING: Linn Beate Brattli fikk intravenøs næring da hun var det på dårligste. Hun forteller at hun ikke kunne spise fast føde. Foto: Privat

I sju år levde hun nesten kun på intravenøs næring og væske. Hun smakte på noe mat i løpet de årene, men forteller at kroppen ikke tok opp næringen og hun ble dårlig.

– Det preget livet mitt i veldig stor grad.



Hun forteller at magesekken hennes sviktet på et tidspunkt.

– Jeg kastet opp gjennom hele døgnet, også i søvne, og jeg hadde infeksjoner og svevde på en måte helt på kanten av livet.



– Så du sto helt på trammen til døden?



– Jeg fikk klar beskjed om det.

Hun bodde ikke hjemme lenger, men på sykehuset i ett og et halvt år.

– Jeg var prisgitt hjelp fra andre.



La livet sitt i hendene til legene

I 2017 fikk hun organtransplantasjonen som skulle redde henne.



Hun fikk ny magesekk, bukspyttkjertel, lever, tykktarm, tynntarm og tolvfingertarm.

ETTER OPERASJONEN: Linn Beate Brattli på intensiven knappe to uker etter den omfattende operasjonen. Foto: Privat

– Det er en komplisert operasjon som i verste fall kan ende med at man mister livet. Behandlingen er veldig komplisert, og mange har plager resten av livet etter at man har gjort det, forteller overlegen.



Det var altså ikke bare tarmen som måtte erstattes, men flere organer.



– Når du først er i gang med tynntarm og tykktarm, da kan du ta med resten. Det er enklere for kirurgen å ta den blokken ut, enn å plukke ut enkeltorganer, forklarer han.



Linn Beate måtte reise til Sverige og Sahlgrenska Universitetssjukehus i Gøteborg, for å få gjennomført operasjonen.

Fordi det er en så sjelden operasjon har de nordiske landene blitt enige om at det er ved dette sykehuset denne operasjonen skal utføres, ifølge overlegen.

Linn Beate forteller at det var en lang prosess med omfattende tester og flere runder med godkjenninger i begge land.

– Det var bare å legge livet sitt i hendene på de som skulle gjøre det. Det var helt utenfor min kontroll.

Overlegen forteller at det hun har vært gjennom er en voldsom belastning på kroppen.



– Man er dårlig skrekkelig lenge både før og etter en sånn transplantasjon, hvor det kan oppstå mange komplikasjoner. Vi har blitt flinkere til å utføre og følge opp slike transplantasjoner, og etter hvert vil flere pasienter tilbys denne behandlingen, ikke bare de ekstremt dårlige, sier han.

Lever livet

Det har vært en lang prosess for Linn Beate å komme seg på beina igjen.

– Selv om det har vært tungt, så har det vært verdt det.



AKTIV: – Nå er det bare å ta for seg med begge hendene, sier Linn Beate Brattli. Her klatrer hun på Stetind rundt ett år etter operasjonen. Det var et av hennes store mål. Foto: Privat

Tre år etter operasjonen feiret hun bursdagen sin sammen med venner. Det fremstår som et skille for henne.

– Da stolte jeg på at dette kunne gå bra over lengre tid og jeg begynte virkelig å planlegge for fremtiden. Nå går det bra, tenkte jeg.

Hun begynte da på en master i ledelse.

Og bare i løpet av det første året etter operasjonen var hun på skiferie, toppturer i fjellet og bilferie i USA.

– Det er bedre å fylle livet med livet.



TOPPTUR: Her er Linn Beate og mannen hennes på fjelltur sammen. Foto: Privat

Hun gjør alt hun kan for å holde seg i form.

– Jeg må ta godt vare på meg selv, og den muligheten jeg har fått, både av respekt for donor og alle som har hjulpet meg på veien.

Hun tar for seg av det livet har å by på.

– Ikke tenk på alt man skulle ha gjort, bare gjør det.