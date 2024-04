Leter med helikopter etter ukjent gjerningsperson

Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Politiet leter med hundepatruljer og gjør søk fra luften, etter at en tenåring ble funnet alvorlig skadet på Bryn i Oslo. To personer har stukket av fra stedet.

Saken oppdateres.

En tenåring ble mandag funnet skadet på Bryn i Oslo. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet – og har trolig blitt skutt.

– Vi anser dette som et oppgjør mellom personer som kjenner hverandre, sier innsatsleder Erik Hestvik på stedet til TV 2.

Nå leter politiet etter to yngre, mørkkledde menn. De skal ha løpt vekk fra stedet.

– Er de mistenkte?

– De to som løp fra stedet er to stykker vi absolutt ønsker å komme i kontakt med.

– Vi har noen teorier om hvem, og hvilke miljøer, som kan være involvert, men det blir feil av meg å gå i detaljer på det nå, sier Hestvik.

Den skadde er en mann i slutten av tenårene.

Helikopterjakt: Ber vitner melde seg

Politiet søker med ressurser i luften og på bakken. TV 2s reporter på stedet har observert hundepatruljer fra politiet på stedet.

Politiet vet hvor skytingen har funnet sted, og fortsette med undersøkelser på stedet mandag kveld.

– Det fremstår som at noe har skjedd innendørs, men vi har også opplysninger om at det har vært aktivitet utendørs. Vi er interessert i å komme i kontakt med vitner som har sett to mørkkledde personer forlate området rundt Tvetenveien 32 rett før klokken 20.00 i kveld, sier Hestvik.



Den aktuelle adressen er et kontorbygg, hvor flere ulike firmaer er registrert.

– Det er arbeid på utsiden av adressen og det er arbeid på innsiden. Det vil fortsette med operative tiltak ut over kvelden.

– Vi har fått melding om at en mann er utsatt for vold og har skader som samsvarer med skuddskader, sier politiets operasjonsleder Tor Gullbrandsen.

Sikrer vitner og video

– Politiet er på stedet med store ressurser og vi jobber med å innhente vitneopplysningen og video, samt å lokalisere åstedet for hendelsen, sier Langfeldt.



– Vi jobber med å innhente vitneopplysninger, kameraovervåkning i området, samt lokalisering av åstedet, opplyser politiet.

SPERRINGER: Politiet har sperret av utenfor og på innsiden av et bygg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer PÅ BAKKEN OG I LUFTA: Det er både søk med hund og helikopter i området. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer MANGE UNIFORMER: Det er store politiressurser på stedet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer

Mannen er kjørt til sykehus med ambulanse. Skadeomfanget er uklart, men han var bevisst da han ble hentet av ambulansen, sier politiet.

– Politiet jobber nå aktivt på stedet og i nærområdet, sier operasjonsleder Gullbrandsen.

– Vi har lite informasjon per nå og vi prioriterer liv og helse, deretter opplysninger rundt hendelsen, legger han til.