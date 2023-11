Legene overså en svulst på størrelse med en potet – får ikke erstatning

TØNSBERG (TV 2): Dora Thorhallsdottir og ektemannen Jan Tore Borgersen raser mot norsk helsevesen. De etterlyser at noen tar ansvar for at gjentatte leger overså en svulst som har snudd livet til Borgersen opp ned.

«Avslag. 6 bokstaver som ikke kom overraskende, men er likevel så provoserende.»

«Vi søkte om pasientskadeerstatning for over et år siden. Svaret har kommet: Avslag. Det de sier er at ingen kan klandres. Seriøst?!»

Det skriver standupkomiker og podkastvert, Dora Thorhallsdottir (50) i et åpent Facebook-innlegg som har spredt seg som ild i tørt gress, til tross for vinterkulden.

For å forstå frustrasjonen, må vi spole tilbake i tid. TV 2 møter derfor paret i hjemmet deres i Tønsberg, hvor de forklarer hvorfor de føler seg sveket av norsk helsevesen og Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Mareritthistorie

Kjærlighetshistorien til Dora Thorhallsdottir og ektemannen Jan Tore Borgersen Aannestad (55) har rørt nordmenn gjennom flere intervjuer. Og når TV 2 møter dem i hjemmet sitt, er ikke det vanskelig å forstå.

Det er varme blikk dem imellom. De snakker åpent og ærlig om alt de får spørsmål om. Og de smiler, selv etter alt de har vært gjennom.

Thorhallsdottir ble stormforelsket da hun møtte Aannestad i 2021. Følelsen var gjensidig, og paret ble forlovet etter kun tre måneder.

FORELSKET: Dora Thorhallsdottir har flere ganger beskrevet følelsene hun har overfor ektemannen som altoppslukende. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De fikk ikke leve lenge i lykkerusen som følger av en stormforelskelse. For kort tid etter frieriet kom skrekkbeskjeden:

Han hadde en svulst i halsen.

– Det vondeste er å se smertene til den du elsker, dag etter dag. Det har vært sårt, vondt og slitsomt. Men en fordel har vært at vi var så nyforelsket da dette skjedde, hadde vært sammen i 16 måneder og akkurat flyttet sammen i drømmehuset vårt. Så det har vært en bra ting: Jeg har vært så forelsket i ham og beundret måten han har taklet dette på hele veien, sier Thorhallsdottir til TV 2.

Reagerer på «ispinne-behandling»

Sju år tidligere hadde han overlevd kreft i halsen med spredning. Han hadde lenge mistenkt at kreften var tilbake, men lege etter lege ga ham beskjed om at smertene han opplevde var senskader etter første runde med kreft.

Paret forteller at det gikk gjennom to år med legebehandlinger ved Tønsberg sykehus, som ifølge Thorhallsdottir i stor grad besto av at Aanestad ble undersøkt med noe som ligner en ispinne i halsen, hvor på han måtte si «aaaa».

Paret mener de kranglet seg til en CT, men heller ikke der fant legene tegn til kreft.

BRYLLUP: I en periode måtte paret planlegge på bryllup og en potensiell begravelse på likt. Da han overlevde operasjonen, var det klart for bryllup sommeren 2023. Foto: Instagram / @dorathorhall

Etter mye om og men fikk Aannestad likevel en avtale hos Radiumhospitalet, som sendte ham umiddelbart videre til Rikshospitalet. Der fant legene en kreftsvulst på størrelsen med en potet.

TV 2 spør hva Aannestad ønsker å si til de legene han opplevde at ikke tok ham på alvor.

– Hva skal jeg si? Jeg tror ikke at det går inn på slike leger. De lever i sin egen verden. Heldigvis så har jeg også sett deres motpart, legene på Rikshospitalet. Fy faen, så gode de er. Jeg er stum av beundring over de som jeg har hatt med å gjøre.

– De fire legene jeg har hatt mest med å gjøre, skylder jeg livet mitt til. Særlig én professor på Radiumhospitalet. Hadde ikke han sendt meg videre i hastverk, så hadde jeg ikke levd. Jeg er evig takknemlig.

SLIK PUSTER HAN: Hullet i halsen gjør det mulig for ham og puste. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Systemet har sviktet fullstendig

Aanestad overlevde en tøff operasjon, hvor halsen ble rekonstruert med hans egen tynntarm, og han fikk et hull i halsen som han nå puster gjennom.

Strupehodet og stemmebåndet måtte fjernes, og 55-åringen kan derfor nesten ikke prate.

Thorhallsdottir freser nærmest når hun beskriver behandlingen mannen har fått.

– Når det kommer en mann – gang på gang – som har hatt kreft i halsen før og sier: «Jeg tror det er tilbake, det blir verre og verre». Ja da er det ganske utrolig å klare å titte inn i munnen hans og si: «Nei, det har du ikke». Og når han endelig fikk CT, så ser de ikke en så stor kreftsvulst på bildet?

Det har gått 15 måneder siden operasjonen, og kona hadde håpet at fortellingen deres hadde fått et annet narrativ innen denne tid.

SMILER: Borgersen Aanestad har også mye å smile for, han ble nylig bestefar på ny. Dette har gitt ham mye glede. Foto: Ditlev Eidsmo/TV2

– Nå slipper de helt unna? Jeg fatter det ikke! Hvor mye feil må du gjøre for at NPE reagerer? For hvis dette er OK legepraksis, hva er da kritikkverdig?

Aanestad har blitt tynnere de siste årene. På grunn av den rekonstruerte halsen, er det vanskelig for ham å få i seg nok næring. Han er klar på hvorfor han og kona ønsket å dele historien deres, både på Facebook og med TV 2.

GJENNOM TYKT OG TYNT: Kjærligheten mellom ekteparet er fortsatt like sterk. Thorhallsdottir mener at ingenting kan ødelegge den. Foto: Privat

– Dette skjer ikke bare meg, men veldig mange. Man blir ikke fulgt opp medisinsk forsvarlig som vi i dag forventer av vårt helsevesen. Jeg synes det er skremmende at de som jobber i NPE er tidligere konsulenter i boligbyggelag, jurister og andre som ikke har noe medisinsk bakgrunn. Man forventer jo at de som jobber med slike alvorlige saker har noe kunnskap.

– Og vi har jo vært åpne om dette fra første dag som kreften ble bekreftet, etter to år med klaging på vond og sår hals. Min feil oppe i dette er at jeg slo meg til ro med at legene vet best når legene sa at dette var senskade. Jeg skulle trodd mer på meg selv.

LUN: Selv om Aanestad har vanskeligere for å kommunisere enn før, er det enkelt å oppfatte ham som båe lun, morsom og varm. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Derfor får han ikke erstatning

Både Thorhallsdottir og Aanestad hevder NPE ikke har brukt god nok tid på å sette seg inn i saken. De har også opplevd saksbehandleren som kjølig og inkompetent.

– Jeg reagerer på at det er mange faktafeil og at de som er sakkyndige ikke har satt seg bedre inn i saken, de påstår blant annet i avslagsbrevet at han hadde hatt like store følger dersom kreften hadde blitt oppdaget tidligere, sier Thorhallsdottir, og fortsetter:

– Kirurgen som fjernet kreftsvulsten sa til oss at det var synd at den var blitt så stor, for ellers hadde Jan Tore sluppet å fjerne stemmebånd og strupehode.

NPEs avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker har blitt forelagt kritikken fra paret. Hun har stor forståelse for at dette har vært en påkjenning for både Aanestad og hans pårørende, og betviler på ingen måte at sykdommen paret har gått gjennom har vært forferdelig.

– Jeg forstår at mange blir skuffet når de får nei fra oss og leter etter punkter å kritisere i saksbehandlingen. Jeg kan likevel ikke si meg enig i den karakteristikken Aanestad gir av jobben vi gjør, sier Gulaker til TV 2 og fortsetter:

– I NPE har vi et korps av flinke saksbehandlere og vi har avtaler med over 150 erfarne medisinske spesialister innen ulike fagområder. All denne kompetansen brukes for å fatte riktige vedtak etter pasientskadeloven. Denne jobben prøver vi å gjøre med respekt for den som sender en sak til oss.

– Vi kan også gjøre feil

Gulaker forklarer at om lag en tredjedel av vedtakene deres gir rett til erstatning. Hun forklarer at hovedregelen for å motta erstatning, er at det skal ha skjedd en feilbehandling, og den må ha ført til skade på pasienten.

– Vi kan også gjøre feil, men i all hovedsak er jeg trygg på at vi gjør en god jobb for erstatningssøkerne.

KJEMPER EN KAMP: Både Thorhallsdottir og Aanestad syns det er viktig å snakke høyt om deres historie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På spørsmål om hvorfor Aanestad ikke får erstatning, svarer hun at han ikke har krav på erstatning etter lovverket de følger.

– Aannestad har vært gjennom svært belastende behandling av kreft i flere runder. Han sitter dessverre igjen med store plager.

– Vi er helt enig med Aannestad og Thorhallsdottir i at tilbakefallet av kreften skulle vært oppdaget tidligere: Det vil si at Aannestad har vært utsatt for feilbehandling. Etter pasientskadeloven er det imidlertid ikke nok at det har skjedd en feilbehandling, for at en pasient skal ha rett på erstatning. Feilbehandlingen må også ha ført til en skade på pasienten.

Gulaker hevder at behandlingen Aanestad måtte gått gjennom hadde vært lik uavhengig av om tilbakefallet ble oppdaget tidligere.

NPE: Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE. Foto: NPE

– Han måtte uansett gått gjennom samme tøffe behandling og kommet ut av det med de samme plagene som han nå har. Det er altså selve behandlingen av den alvorlige kreftsykdommen som er årsaken til de store skadene Aannestad har, ikke den forsinkede behandlingen.

TV 2 har fått opphevet taushetsplikten til Sykehuset i Vestfold i denne saken.

Selv om NPE ikke konkluderte med erstatningskrav, beklager sykehusets avdelingssjef for ortopedi- og kirurgavdelingen, Jan Magnus Fredheim, overfor Aanestad.

– I denne saken har NPE konkludert med at vi burde ha kontrollert pasienten tidligere, noe som kunne ha ført til at svulsten ble fanget opp før. Vi beklager ovenfor pasient og pårørende at dette ikke ble gjort og den belastningen det har medført for dem, sier Fredheim.

VANSKELIG Å HOLDE VEKTA: Etter at halsen ble rekonstruert, ble det vanskelig for Aanestad å få i seg nok mat. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han fortsetter:

– Pasienten fulgte standardisert kontrollregime for hode- og halskreft, og det ble ikke funnet tegn på tilbakefall. Likevel ser vi at en tidligere kontroll kunne ha avdekket svulsten tidligere, selv om utfallet trolig ikke ville blitt et annet. Vi tar NPEs og pasientens tilbakemelding på alvor og har diskutert saken grundig i kollegiet for å se hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen.

Vil anke

Når TV 2 møter paret hjemme hos dem på Vear, er det tydelig at det er mye kjærlighet mellom dem.

– Jeg er skikkelig imponert over evnen til å ikke la hans dårlige dag gå utover andre. Og jeg er også takknemlig for at han ikke er blitt bitter og sint, slik mange blir av forståelige grunner. Han har en stor sorg over å ha mistet sitt sosiale liv, ikke kunne jobbe og være med andre, uten at de skvetter når han snakker. Han har isolert seg og er ofte trist. Men alltid så god og fin med alle oss i familien, og det er intet annet enn skikkelig imponerende, spør du meg, sier Thorhallsdottir.

BLIR APPLAUDERT: Dora Thorhallsdottir skryter av hvordan ektemannen kan finne mange gleder i en hverdag som ofte er tung. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Aanestad bekrefter skildringen livspartneren deler. Ved å ikke kunne snakke, føler han at det sosiale livet hans har fått en knekk som han aldri vil være i stand til å reparere.

Han beskriver også at skuffelsen over avslaget fra NPE er mindre for ham enn for kona, som kjemper på vegne av ektemannen.

– Jeg har mer enn nok med å komme igjennom time for time, og ikke gi opp dette livet. Jeg har forventet dette avslaget, men min alltid optimistiske og fine kone har jo håpet at noen skal se og skjønne den feilen som de har begått.

Aanestad skal anke avgjørelsen, men poengterer at dette i stor grad er på grunn av et rettferdighetsprinsipp.

– Dette handler ikke om penger. Hadde jeg fått et brev fra denne legen, hvor han beklaget for at han ikke så denne seks ganger tre centimeter store svulsten i halsen min, da hadde jeg droppet dette og vært fornøyd. I den grad man kan være fornøyd med å miste nesten hele livet.