Lege etter gonoré-eksplosjon: – Halvparten er ikke klar over det

– Jeg tror egentlig ikke jeg trenger å komme hit. Jeg tror folk er smertelig klar over hva de burde gjøre, sier Simon Ertzeid på besøk i TV 2s nyhetssending onsdag.

Ertzeid er lege ved Sex og Samfunn, og var invitert for å diskutere den kraftige økningen i tilfeller av klamydia og gonoré i 2022.

Tallene ble publisert i Folkehelseinstituttets årlige rapport om seksuelt overførbare sykdommer. FHI utelukker ikke at oppblussingen har en sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, etter at tallene var lave under pandemien.

Det er en forklaring Ertzeid stiller seg bak.

– Det var en jevn økning i gonorétilfeller i fire år frem til 2020. Så stengte samfunnet ned, og vi fikk ikke ligge like mye med hverandre som vi pleide å gjøre. Da gikk tallene raskt ned igjen, forteller legen.

Eksplosjon

I pandemiåret 2021 registrerte FHI 555 gonorétilfeller. I 2022 var tallet mer enn tredoblet – med 1857 registrerte tilfeller.

– Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, har vi fått ligge med hverandre og reist mer i utlandet. Da er det naturlig at man får en rask økning både i gonore og klamydia, sier Ertzeid.

I 2022 ble det registrert 29.271 tilfeller av klamydia. Det er ikke bare en kraftig økning fra 2021 – men faktisk også høyere enn før pandemien.

– Vi har merket at klamydia-tallene har økt, men hadde et lite håp om at de skulle stabilisere seg på pre-covid-nivå. De har steget forbi også det, og er høyere enn vi ønsker, slår Ertzeid fast.

– Ta vare på hverandre

Om gjenåpningen av samfunnet virker som en opplagt forklaring på den voldsomme økningen, er løsningen på problemet minst like innlysende.

– Vi er ganske dårlige til å bruke kondom her i Norge. Det er noe vi kan bli bedre på, mener Ertzeid.

Legen påpeker at vi har både påskeferie og russetid i vente, og kommer med en klar oppfordring til alle våryre, unge voksne:

KLAR BESKJED: Lege Simon Ertzeid ber folk være bevisst på den høye smitten av gonoré og klamydia under russetiden. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Akkurat nå om dagen synes jeg at vi burde bli bedre på å ta vare på hverandre. For å unngå at dette skyter enda mer i været, burde vi bruke litt mer kondom, sier legen.

Ubehagelige og usynlige symptomer

Det er flere gode grunner til at kondombruken bør opp. Både klamydia og gonoré er smittsomt, men særlig sistnevnte sprer seg på hissig vis.

– Gonoré er veldig, veldig smittsomt. Dersom du har vaginalsex med en person med gonoré er det 50 til 70 prosent av kvinner som blir smittet, og 20 til 30 prosent av menn, forteller Ertzeid.

SMITTSOMT: Gonoréinfeksjon er både smittsomt og smertefullt . Foto: CDC via AP

Symptomene på gonoré og klamydia kan være svært ubehagelige. For kvinner inkluderer klamydia-symptomer endret utflod, blødninger etter sex og magesmerter. For menn er symptomene ulike typer utflod og svie når man tisser, og sistnevnte oppleves som særlig smertefull ved gonorésmitte.

– Det føles ut som det svir veldig mye. Piggtråd i tissen er en gjenganger, sier legen.

Mens mange opplever ubehagelige symptomer, er det også mange som blir smittet uten å merke noe i det hele tatt.

Ved klamydiasmitte får kun en tredjedel av smittede symptomer, mens ved gonoré er tallet ulikt avhengig av kjønn: 80 prosent av menn og rundt 50 prosent av kvinner opplever symptomer.

– Av jenter som går rundt med gonoré, er det halvparten som ikke er klar over det, sier Ertzeid.

Han mener dette understreker hvor viktig det er å bruke kondom, eller å teste seg om man dropper beskyttelse:

– Det er veldig viktig at man tar besøker en helsestasjon eller tar en test etter ubeskyttet sex med nye partnere, avslutter legen.