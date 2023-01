Lavtrykk på vei mot Norge: – Nokså intenst

I Nord-Norge ventes en vinterlig uke. Et lavtrykk over Sør-Norge gjør at det kan blåse opp til liten storm langs kysten. I tillegg er det stor fare for snøskred flere steder.

Det langstrakte landet vårt får variert vær den kommende uken, melder Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog i StormGeo.

PÅ JOBB: Meteorolog Roar Inge Hansen på jobb i «Tobiastårnet» på Nøstet i Bergen. Foto: Privat

En hilsen fra Nord-Atlanteren

I løpet av onsdag skal det komme et lavtrykk fra Nord-Atlanteren og inn i Norskehavet. Da vil det komme mildere luft over landet vårt.

– Det gjelder fra Lofoten og ned, da blir det mildere og mer nedbør. I ytre strøk vil det komme som regn og hagl og i indre strøk som snø og sludd, forteller Hansen.

Lavtrykket kommer inn mot Bergen, passerer over Langfjellet og inn mot Sverige.

– Det lavtrykket er nokså intenst og kan gi vind opp i liten storm fra Lindesnes og opp til Rogaland i perioder midt på dagen onsdag.

Så sterk vind langs kysten kan gi bølger med en høyde på åtte meter.

Eit lågtrykk er på veg inn mot Sør-Noreg og det skal blåse opp langs kysten 🌬️



I morgon formiddag kan det kome opp i liten storm langs kysten av Rogaland og Agder, dette vil gi høge bølger 🌊 ⛴️



Les våre kystvarsel her 👇https://t.co/hPSO4fGvYU pic.twitter.com/KS5DkkJGBw — Meteorologene (@Meteorologene) January 31, 2023

Væromslag

På torsdag endrer været seg litt. Da får vi en høytrykksrygg over Sør-Norge. Det betyr kaldere vær.

– Kanskje kryper temperaturen ned mot ti minusgrader i Oslo. Kaldt og fint, oppsummerer Hansen.

Men det varer nok ikke lenge. Meteorologen melder at varmere luft kommer inn fra vest i løpet av fredagen.

I løpet av januar har det regnet vanvittig mye. Ifølge meteorologene har flere steder slått sin egen nedbørsrekord for januar måned tidligere år.

Og det skal regne i februar også.

– Fredag og lørdag blir det nedbør som regn i Sør-Norge, sier meteorolog Hansen.

Nedbørsrekordar☔



Vi har fleire stadar som har slått sin eigen nedbørsrekord for januar månad 👀



Nesbyen og Kongsberg hadde siste rekorden registrert i 2014, medan dei andre hadde slo sin gamle rekord frå 2008 (alle tal i mm) 🌧️ pic.twitter.com/7yZfGSc2nG — Meteorologene (@Meteorologene) January 31, 2023

Snøskredfare

Det skiftende været vil by på flere utfordringer.

– De som tenker seg til fjellet senere i uken bør være obs på vanskelige kjøreforhold. Kan man dra opp torsdag så er nok det best, sier Hansen.

I tillegg er det sendt ut snøskredvarsel. Farenivået er satt til nivå tre for tirsdag og onsdag, og meteorologen utelukker ikke at det kan bli satt ytterligere opp nærmere helgen.

– Det kan stabilisere seg noe på torsdag når det blir kaldere. Men så blir det jo mildvær igjen, så faregraden kan øke.

Slik unngår du snøskred på topptur

Kaldt og fint i nord

I Nord-Norge ventes imidlertid en vinterlig uke.

– Det er sånn det skal være, minusgrader, litt nedbør og litt sol, sier Hansen.

– Solen har riktignok nettopp kommet tilbake, så den er ganske lav.

Men det blir litt blå himmel rundt omkring. Og det blir mer og mer blått å se på himmelen utover i uken.

Samtidig blir det enda kaldere, opp mot 30 minusgrader i indre strøk og 10 minusgrader i Tromsø og Bodø, forteller meteorologen.