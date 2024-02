Lavaen nærmer seg Den blå lagune

Utbruddet kommer etter at det ble registrert jordskjelv i 6.20-tiden norsk tid torsdag morgen, melder kringkasteren RUV.

Omtrent klokken 7 startet lavaen å velte ut av vulkanen. Bilder fra stedet viser oransje lava som sprøytes opp fra sprekker i bakken.



Kristín Jónsdóttir ved Islands meteorologiske institutt sier til radiokanalen Ras 2 at utbruddet ligger nord og nordøst for Sylingarfell. Fjellet ligger fem kilometer nord for landsbyen Grindavik og i underkant av to kilometer øst for Den blå lagune.



Utbruddet er om lag tre kilometer langt i omtrent samme området som utbruddet 18. desember, ifølge Islands meteorologiske institutt.

Den gang varte utbruddet 60 timer. Professor i vulkanologi Thorvaldur Thordarson sier til RUV at utbruddet denne gangen trolig kan være over innen 80 timer.

Nærmer seg Den blå lagune

I desember ble småbyen Grindavik evakuert i forkant av et utbrudd. Et nytt utbrudd 14. januar førte til at lava rant inn i byen og ødela tre boliger. Utbruddet varte i to dager.



Det befant seg ikke innbyggere i Grindavik da torsdagens utbrudd startet, men Hjördís Guðmundsdóttir i Islands sivilforsvar sier at hoteller i området, blant annet ved Den blå lagune, blir evakuert.



Det geotermiske spaet holder stengt torsdag.



I 11.30-tiden melder RUV at lavastrømmene har krysset hovedveien Grindavikurvegur like ved Den blå lagune.

PÅ VEI: Lavaen har nådd Grindevikurvegur og strømmer i retning Den blå lagunen. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Varslet

1. februar varslet Islands meteorologiske institutt at faren for nye utbrudd hadde økt. Den gang het det at det neste utbruddet kunne komme innen to uker.

Utbruddet er ikke overraskende, ifølge den norske geologen Børge Johannes Wigum som bor på Island.

– Det virker som lokaliteten er cirka samme sted som i desember, noe som kan være gunstig. Lavaen strømmer mot vest, så vernevollene ved Blå lagunen kan komme til nytte, sier han til NTB.

STIGER TIL VÆRS: Utbruddet startet i 6-tiden lokal tid torsdag. Foto: Islands sivilforsvar / NTB

Han anslår at utbruddet trolig kommer til å vare kun noen få dager.

Islandske myndigheter begynte i november arbeidet med å bygge barrierer for å beskytte boliger og kritisk infrastruktur mot lava.

Det er sjette gang siden 2021 at en vulkan på Reykjanes bryter ut.