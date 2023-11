– Lattervekkende humbug og fjas

Etter sitt første møte med kronprinsen, fikk professoren beskjed om at man ikke står med hendene i lomma når man ønsker tronarvingen velkommen til universitetet. Men Trond Nordbys respekt for det kongelige må kunne sies å være så som så.

Kronprinsens lærer

Året var 1999, og Nordbys oppgave var å undervise Norges neste konge i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Da tiden var inne for professorens siste forelesning for Hans kongelige høyhet, gikk Nordby vekk fra den opprinnelige planen. Det ble et innlegg med sterke argumenter for republikk, og mot monarki.

Særlig vellykket kan det ikke ha vært, for etter alt å dømme endret ikke forelesningen kronprinsens retning.

VEKK MED DEM: Professoren ser helst at vi kvitter oss med monarkiet til fordel for en mer moderne styringsform. Foto: Michael Skorbakk / Bauer media

Professor Norby har lenge holdt kjeft om monarkiet, for å bruke hans egne ord. Han ble lei av å være Norges mest kjente republikaner. Men i denne ukens utgave av podkasten Fredrik og Kadafi setter han skapet på plass. I alle fall der han selv mener det hører hjemme.

Liker kongen

– Jeg hater ikke monarkiet, men det er bare lattervekkende alt sammen, sier Nordby, og legger til at han synes kongefamilien er ganske søte.

– Jeg har spesielt stor respekt for kong Harald.



– Så, hvordan tenker du vi skal bli kvitt monarkiet?

– Det må skje ved at de faller fra.



STASELIGE: Vil monarkiet som styringsform overleve dem alle? Foto: Lise Åserud

Og skal vi tro Nordbys spådommer vil et tronskifte trolig skje i løpet av ikke alt for mange år. Professoren øyner et lite håp om at noe kan endre seg når kongen heter Haakon.

For det er mulig å abdisere, og da mener Nordby at rollene kongefamilien har i dag kan gjennomføres av stortingspresidenten, statsministeren og utenriksministeren.

Stortinget har mulighet til å avsette monarken og endre styringsform. Partiene Rødt, SV og Venstre har alle programfestet at de ønsker at statsoverhodet skal være valgt av folket. Men uten et bredt folkelig krav om å avsette kongen, er det ingen av partiene som ønsker å løfte debatten.

Med folkevalgt statsoverhode vil Norge være på linje med de aller fleste vestlige demokratier. Monarkiet er i følge Nordby en helt utdatert styreform.

– En sånn overdommelig institusjon hører ikke noe steds hjemme.

Svindler?

Trond Norby aner et lite håp i den selverklærte sjamanen Durek Verrett. Prinsessens kommende ektemann er beskyldt for å drive med svindel, blant annet fordi han selger mynter som visstnok skal hjelpe mot sykdom og depresjon.

PRINSESSEN OG SJAMANEN: Nordby tror ikke på Durek Verretts påståtte helbredende evner. Foto: Lise Åserud

Også TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen kan si seg enig i at monarkiet rent prinsipielt kanskje ikke passer inn i en moderne verden. At det er en anakronisme at det høyeste embetet skal gå i arv. Men i motsetning til Nordby ønsker han at monarkiet skal bestå.

ELSKER MONARKIET: TV 2s kongehusekspert hevder at han er monarkist på sin hals. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Makten er kun symbolsk, argumenter Schulsrud-Hansen, og roser kongefamilien for å være nasjonens fremste diplomater.



– Det er bare symbolet som er igjen av monarkiet, men det symbolet er ganske viktig, sier han.



Luksusliv

For professor Nordby er det ikke bare det prinsipielle rundt at statsoverhodet ikke er folkevalgt, som er forstyrrende:

– Det som støter meg mest er at de omgis av all denne luksusen. Det er latterlig at vi har et formelt overhode som bare er basert på fjas. Lattervekkende alt sammen.



Hør podkasten Fredrik og Kadafi her.