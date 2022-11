Lastebilvelt i Oslo - sikkerhetsavstand på 300 meter opphevet

MANGE RESSURSER: – Vi jobber på stedet. Det er et omfattende og stort område, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2 torsdag ettermiddag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Siste: Det er ikke lenger fare for eksplosjon, opplyser politiet til TV 2 klokken 19.30. Om lag to og en halv time etter innledende ulykkes-melding.

– Vi føler oss trygge på at det verken er lekkasje på gassflaskene eller skader på dem som gjør at det er fare lekkasje eller eksplosjon, sa han kort tid etter at brannmannskaper var inne ved lastebilen og undersøkte konteineren med gassflaskene, sa innsatsleder Svein Bjelland i Oslo-politiet.

Tidligere torsdag kveld ble det satt en sikkerhetsavstand på 300 meter, etter at en lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, veltet. Sikkerhetsavstanden er nå hevet.

Ulykken skjedde på industriområde Alfaset i Oslo.

Hendelsesforløp

I 17-tiden skrev politiet at det var en reell fare for at lastebilen kunne rase videre ned på toglinjene.

To timer senere, klokken 19, sa politiets innsatsleder Svend Bjelland at det ikke var indikasjoner på lekkasje fra gassflaskene.

– Rett før klokken fem fikk brannvesenet melding om en ulykke inne på Alfasetterminalen, som har ført til at noen gassflasker inni en container har forskjøvet seg, sa Bjelland da.

LASTEBIL: Politiets innsatsleder viser frem bilde av lastebilen med gassflaskene. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Skarpskyttere utsendt

Politiet benyttet drone og robot for å få innsyn i innholdet i lastebilen og kartlagt status.

– Vi jobber på stedet. Det er et omfattende og stort område, sa operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2 klokken 17.20.

Det viktigste for politiet var å opprettholde sikkerhetsavstanden, og hindre at folk kommer seg inn på området og sørge for at folk kommer seg ut.

SIKKERHETSAVSTAND: Det er satt stor sikkerhetsavstand i tilfelle gassen eksploderer. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Flere skarpskyttere var tilstede. Om situasjonen hadde eskalert, hadde skytterne blitt brukt for sikre en kontrollert lekkasje, opplyste Pedersen.

I tillegg ble det gjort tiltak i tilfelle lastebilen skulle rase ned på toglinjene.

– Strømmen er tatt i terminalen, som et tiltak i tilfelle lastebilen skulle velte ned på toglinjene.

Vaktkommandør Johanson i brannvesenet sa til TV 2 at de også har drone og robot på stedet for å forsøke å nærme seg lastebilen.

Brannvesenet var på stedet klokken 17.20.

Trafikale utfordringer

Som følge av hendelsen ble det satt opp flere sperringer. Trafikanter i område må regne med trafikale utfordringer utover ettermiddagen og kvelden.

Vegtrafikksentralen opplyser om redusert framkommelighet på Riksvei 191 ved Alfaset.

For å opprettholde nødvendig sikkerhetsavstand var Østre Aker vei en periode stengt mellom Brobekkveien og Nedre Kalbakkvei.

På Twitter opplyser politiet at de har sendt ut SMS til personer som har befunnet seg i nærheten av åstedet.