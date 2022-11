Lastebilvelt i Oslo - har satt sikkerhetsavstand på 300 meter

MANGE RESSURSER: – Vi jobber på stedet. Det er et omfattende og stort område, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2 torsdag ettermiddag. Foto: Jonas Been Henriksen

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, har veltet i industriområdet Alfaset i Oslo.

– Det er fare for at den kan rase videre ned på toglinjene, skriver Oslo-Politiet på Twitter klokken 17.02.

I tidlig fase var det uklart om det var en lekkasje fra noen av flaskene.

Klokken 17.45 melder NRK at det lekker fra en eller flere flasker etter ulykken. Vaktkommandør Kjetil Johanson i brannvesenet sier imidlertid at det ikke er noen bekreftet lekkasje.

Litt over klokken 19.00 jobber politiet aktivt med drone og robot for å få innsyn i innholdet i lastebilen og kartlagt status.

Politiet opplyser at det er satt en sikkerhetsavstand på 300 meter ved ulykkesstedet.

Utsendt skarpskyttere

– Vi jobber på stedet. Det er et omfattende og stort område, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2 klokken 17.20.

Han opplyser at det er sendt ut en rekke nødetater til stedet og at situasjonen er uavklart.

Det viktigste for politiet nå er å opprettholde sikkerhetsavstanden, og hindre at folk kommer seg inn på området og sørge for at folk kommer seg ut.

SIKKERHETSAVSTAND: Det er satt stor sikkerhetsavstand i tilfelle gassen eksploderer. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Flere skarpskyttere er sendt til stedet i tilfelle det blir behov for å skyte hull på flaskene for en kontrollert lekkasje, opplyser Pedersen.

– Strømmen er tatt i terminalen, som et tiltak i tilfelle lastebilen skulle velte ned på toglinjene.

Vaktkommandør Johanson i brannvesenet sier til TV 2 at de også har drone og robot på stedet for å forsøke å nærme seg lastebilen.

Trafikale utfordringer

Pedersen legger til at det er satt opp flere sperringer, og at man må regne med trafikale utfordringer utover ettermiddagen.

Klokken 17.20 er brannvesenet nettopp kommet på stedet.

– Vi har ikke skaffet full oversikt enda. Det er en semitrailer som har veltet med gassflasker oppi. Så langt har vi ikke hørt om noe personskade, sier vaktkommandør Kjetil Johanson til TV 2.

Vegtrafikksentralen opplyser om redusert framkommelighet på Riksvei 191 ved Alfaset.

For å opprettholde nødvendig sikkerhetsavstand var Østre Aker vei en periode stengt mellom Brobekkveien og Nedre Kalbakkvei.

På Twitter opplyser politiet at de har sendt ut SMS til personer som har befunnet seg i nærheten av åstedet.