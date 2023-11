Lastebil skled inn i bolighus i Bærum

– Det var rett og slett et kjempesmell, sier nabo.

Politiet rykket ut til en adresse på Bærums Verk onsdag ettermiddag, etter at en lastebil sklidd av veien og inn i et bolighus.

Det er ingen personskade, men større materielle skader på huset, ifølge politiets operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter.

– Ingen ble skadet, men det var nok et godt smell, sier Nysæter.

Ifølge politiet har lastebilen sklidd bakover på vei opp en bakke i et boligfelt. Det skal være glatt på stedet.

Sjokkert nabo

Åse Fredriksen, nærmeste nabo, var hjemme da det lastebilen smalt inn i nabohuset.

Hun varslet naboene som var på hytta da det smalt og beskrev hva som hadde skjedd.

UNDERSØKER: Brannvesenet undersøker om lastebilen har forårsaket strukturelle skader på huset. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

– Det var rett og slett et kjempesmell. Hørtes ut som noe eksploderte. Jeg ble jo forskrekket, sier Fredriksen til TV 2.

Videre forteller nabo Åse at det blir svært glatt i nabolaget her hver vinter, men at beboerne alltid er godt forberedt og får strødd skikkelig.

Sjåføren forteller til TV 2 at han mistet kontrollen på bilen og venter på bilberging.



Brannvesenet undersøker forflytningen av en bærebjelke i huset. Det ventes på tungberger for å få fjernet lastebilen.

TV 2 har vært i kontakt med huseierne, som ikke ønsker å kommentere saken.