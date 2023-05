Lars Petter Solås fratas medlemskap i FrP

Med bakgrunn i saksdokumentet fratas Lars Petter Solås medlemskapet i Fremskrittspartiet permanent.

Sentralstyret ser positivt på at Lars Petter Solås har beklaget og at han ønsker å sørge for at lignende situasjoner ikke skal kunne skje igjen. Det tas til orientering at han selv har formidlet at et steg i dette er å søke helsehjelp.

Det forutsettes at prosessen Solås er i gang med også innebærer at Solås søker om fritak fra sitt kandidatur som kandidat til valglister i Oslo bystyre og bydelsutvalg for å ha fokus på egen helse.

Dersom Solås gjør dette på et grunnlag som er i tråd med loven og som blir innvilget, gis Solås anledning til å melde seg inn i partiet fra 14. mai 2024 uten nærmere søknad. Det pålegges følgende restriksjoner ved nytt medlemskap

- Lars Petter Solås fratas muligheten til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv frem til 1. januar 2027.

- Lars Petter Solås fratas muligheten til å kunne delta på arrangement og møter i regi av partiet frem til 1. januar 2026.