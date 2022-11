Laksegiganten Lerøy har sendt permitteringsvarsel til 339 ansatte

KOSTNADER: Lerøy skylder på den nye lakseskatten for at de nå sender permitteringsvarsel til 339 ansatte. Foto: Linda Ekeland / TV 2

Oppdrettsselskapet Lerøy har onsdag sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg har jobbet 30 år i selskapet og dette er en av mine verste dager, konsernsjef Henning Beltestad til TV 2.

I pressemeldingen omtales det som en først og fremst forferdelig situasjon for Lerøys medarbeidere som permitteres og deres familier.

De berørte selskapene er:

Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres

Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres

Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres

Skylder på «lakseskatt»

Beltestad gir regjeringens skattepakke, som inneholder en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen, ansvaret for at selskapet nå må permittere ansatte.

– Vi vet ikke hvilken pris vi blir skattet på. Det er en krevende situasjon for våre kunder og bearbeidingsfabrikker, sier han.

Regjeringen regner med å ta inn i overkant av 3,5 milliarder kroner på grunnrenteskatten i oppdrettsnæringen.

Denne skatten har satt sinnene i kok i oppdrettsnæringen. Lakseaksjene raste, Oslo børs stupte og oppdrettsmilliardærer truet med mørklagte kystlinjer da regjeringen slapp nyheten i september.

SKATTESMELL: Konsernleder i Lerøy Seafood, Henning Beltestad skylder på regjeringens nye lakseskatt for permitteringene. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Markedet nesten borte

Ifølge pressemeldingen vil permitteringene også ramme Lerøys leverandører og kunder.

– For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, skriver Beltestad og fortsetter:

– Jeg er sikker på at dette ikke er regjeringens intensjon, men det er i aller høyeste grad konsekvensene av forslaget deres. Verken vi eller våre kunder kan ta risikoen det er å måtte betale skatt på en inntekt vi muligens ikke har.