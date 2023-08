Kvinne skutt på svensk konsulat i Tyrkia

Kvinnen skal være alvorlig skadet etter at en mann åpnet ild i forbindelse med en visumsøknad.

En tyrkisk statsborger som er ansatt ved det svenske konsulatet i Izmir i Tyrkia, skal være skadet i en skyting som fant sted inne på konsulatet tirsdag.



Svenske SVT skriver at personen skal være alvorlig skadet som følge av skytingen.

Ifølge Habertürk skjøt en mann en kvinnelig ansatt da han ikke fikk det svaret han ønsket på en visumprosess.

Hun skal ha skader i brystet og i et bein.



Guvernørkontoret i Izimir-regionen sier gjerningsmannen er blitt pågrepet og er i politiets varetekt. Saken etterforskes.

Guvernøren beskriver gjerningspersonen med uttrykket «mentalt utfordret», og sier kvinnen ved konsulatet skal ha blitt skutt foran bygningen. Han omtaler henne som alvorlig skadet.

Svensk UD bekrefter

Det svenske utenriksdepartementet bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Våre tanker går til den berørte og hennes familie, skriver svenske UD i en e-post.

– Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Tyrkisk politi etterforsker hendelsen, skriver de videre.

TV 2 har også spurt om de ser hendelsen i sammenheng med at Sverige nå ser et økt trusselbilde med tanke på mulige terrorangrep mot landet.

– Utenriksdepartementet uttaler seg ikke nærmere om trusselbildet som foreligger mot utenriksrepresentasjonen eller hvilke sikkerhetstiltak som iverksettes, da dette risikerer å motvirke formålet med tiltakene, skriver det svenske utenriksdepartementet.

Fordømmer angrep

– Jeg fordømmer på det sterkeste det væpnede angrepet som ble utført i den svenske konsulatbygningen i Izmir, skriver Tyrkias justisminister Yilmaz Tunc på Twitter.

– Jeg ønsker en rask bedring til våre innbyggere som ble skadet i angrepet. Nødvendig rettslig etterforskning er igangsatt angående avklaringen av denne katastrofale hendelsen, skriver han videre.

– Republikken Tyrkia er beskytteren av rettighetene og loven til de som opererer innenfor våre grenser, og våre sikkerhetsstyrker er garantister for fred.



Skjerpet grensekontroll

Tirsdag ble det klart at Sverige skjerper grensekontrollen. Det gjør de for å hindre personer å komme inn i landet og begå terroraksjoner.

– Vi har en eskalert trusselsituasjon. Sverige har gått fra å være et legitimt til et prioritert mål for terror etter koranbrenningene, sa den svenske justisministeren Gunnar Strömmer da han sammen med statsminister Ulf Kristersson orienterte om opptrappingen.

Det er foreløpig uklart om angrepet som skjedde på det svenske konsulatet i Izmir, har sammenheng med den økte trusselsituasjonen i Sverige.