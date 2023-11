Kvinne siktet for medvirkning til terror: – Vi vet hvor hun oppholder seg

SIKTELSE: Totalt fire personer er nå siktet for medvirkning til Oslo-terroren 25. juni i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En kvinne er siktet for medvirkning til grov terrorhandling etter terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

– Vi ønsker å bekrefte at vi har siktet ytterligere en person for medvirkning til grov terror i forbindelse med angrepet i Oslo i fjor sommer. Kvinnen er fra før siktet for deltakelse i terrororganisasjon i forbindelse med et opphold i Syria tilbake i 2014, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til TV 2.

Kvinnen, som er norsk statsborger, er siktet på bakgrunn av meldinger hun skrev til det hun trodde var en person med tilknytning til IS forut for angrepet.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Ingvild Myrold opplyser at kvinnen ble siktet 28. september. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Det hun trodde var en IS-tilknyttet person, viste seg å være en agent i Etterretningstjenesten, opplyser Myrold.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj på innholdet i meldingene.

Vet hvor hun befinner seg

Kvinnen er internasjonalt etterlyst. Hun er foreløpig ikke informert om siktelsen.



– Vi ønsker at hun skal melde seg til sin advokat eller til politiet i Oslo. Vi har selv forsøkt å komme i kontakt med henne, men har foreløpig ikke lyktes med det, sier politiadvokaten.

Den siktede kvinnen oppholder seg for tiden i utlandet.

– Vi vet hvor hun oppholder seg, det er et kjent sted for oss, sier Myrold, som ikke ønsker å gå nærmere i detalj på hvor dette her.

– Vi ønsker av hensyn til henne å gi henne en mulighet til å melde seg til politiet, forteller politiadvokaten.

Har oversendt Matapour-tiltale

Kvinnen har fått oppnevnt advokat Petar Sekulic som sin forsvarer. Han sier til TV 2 at han nå samarbeider med Utenriksdepartementet for å oppnå kontakt med henne.



– Jeg kan ikke med sikkerhet si hvor hun befinner seg, sier Sekulic.

Sekulic opplyser at siktelsen fra 2014 fremdeles står.

FULLFØRT: Mens politiet fremdeles etterforsker de fire siktet for medvirkning, venter de nå på at statsadvokaten tar ut tiltale mot hovedmannen Zaniar Matapour. Foto: Politiet

I tillegg til kvinnen er ytterligere fire personer siktet for sin rolle i terrorangrepet i fjor sommer.

– Etterforskningen pågår med full styrke for de fire som er siktet for medvirkning. Saken hva gjelder Matapour er ferdig etterforsket og vi har sendt forslag om tiltale til statsadvokaten, avslutter politiadvokaten.