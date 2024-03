Kvinne siktet for drap på eldre mann i Oslo: – Forferdelig

Funn på stedet gjør at politiet mistenker drap, etter at de torsdag fikk melding om funn av en død person i Oslo.

Torsdag kveld ble en eldre mann funnet død på en adresse i Oslo.



En kvinne er pågrepet, og politiet mistenker drap.

Politiet fikk melding om dødsfallet like før klokken 18.



– Cirka en time senere ble én person pågrepet og siktet for drap. Det er en relasjon mellom siktede og avdøde. Det er ikke snakk om partnerdrap, men jeg kan ikke gå nærmere inn på relasjonen, sier krimleder Thomas Pedersen Enger i Oslo politidistrikt til TV 2.

AVSPERRET: Politiet sperrer av boligblokka, der en mann ble funnet en død torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell/ NTB

Avdøde er en eldre mann, opplyste krimlederen.

Stikkvåpen

Han sier at det skal ha blitt brukt et stikkvåpen. Dette er beslaglagt.

– Det var funn i leiligheten som gjorde at vi mistenker drap, sier Enger.

Enger sier politiet har avhørt flere vitner i saken.

ÅSTEDSUNDERSØKELSE: Politiets kriminalteknikere jobbet på stedet torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell/ NTB

– Vi har foretatt rundspørring, og avhørt en del vitner, sier han.

Kriminalteknikere er torsdag kveld på stedet. De skal undersøke åstedet gjennom kvelden.

Ifølge VGs opplysninger er den pågrepet kvinnen i 40-årene.

Bekymret nabo

TV 2 har snakket med en kvinne på 80 år, som bor i blokka der den eldre mannen ble funnet død.



– Det er forferdelig at politiet mener det er blitt begått et drap her i blokka hvor jeg bor, sier kvinnen som ønsker å være anonym.

Hun forteller at hun fikk politiet på døren torsdag kveld.

DRAPSSIKTET: Politiet har siktet en mann for drap, etter en mann ble funnet død på en privat adresse i Oslo torsdag kveld. Foto: Per Haugen / TV 2

– Men jeg hadde lite å fortelle dem, da jeg ikke har sett eller hørt noen verdens ting, sier kvinnen og legger til:

– Jeg kan ikke skjønne at slikt skjer. Jeg kan ikke skjønne hvordan folk kan drepe hverandre.

Samme område i fjor

Senest i juni i fjor skjedde et dobbeltdrap i det samme området.

Beboere i dette området syns det er ekkelt at drapsalarmen gikk på ny torsdag.

En kvinne i 60-årene, som går daglige kveldsturer i her, syns det er lite hyggelig at noen er mistenkt for drap her på ny.

– Jeg ble litt sjokka nå, når det har skjedd her igjen. Det er litt for mye av det nå, at det kommer så tett på oss i nabolaget.

