Kvinne overfalt og knivstukket – mann siktet etter politijakt

Klokken 22.09 fikk politiet melding om at en kvinne er knivstukket på Notodden.



– Hun er på vei til sykehus i ambulanse, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Jaktet gjerningsmann

Straks etter blir det klart at gjerningsmannen har stukket av, og politiet iverksatte et søk som fortsatte utover natten.

For å få inn tips fra publikum, delte politiet signalementet på Twitter:

«Mannen er mellom 18 og 20 år. Han har på seg mørk genser og olabukse. Vedkommende har 3 til 4 cm langt hår»

Like før midnatt opplyser politiet at de har innbrakt en person i forbindelse med hendelsen, men at vedkommende ikke er pågrepet.

– Vi har tatt inn en person som er påtruffet ute. Vi ønsker ikke å låse oss til denne personen, og han er ikke pågrepet. Men han er innbrakt, sier operasjonsleder Johnsrud. Det er en person som vi har kommet over, som kan ha en sammenheng med hendelsen, sier operasjonsleder Kristian Johnsrud til TV 2.

Klokken 02.26 natt til mandag melder politiet om at den innbrakte mannen nå har status som siktet i saken.

Overfalt på offentlig sted

Politiet har ikke avdekket noen personlig relasjon eller forbindelse mellom fornærmede og den antatte gjerningsmannen.

– Kvinnen bor ikke her, og var tilfeldigvis i Notodden. Hun er ikke involvert i noen konflikter. Dette er å regne som et overfall, sier Johnsrud til TV 2.

Han kan ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet og vitneobservasjonene.

– Vi snakker med vitner og samler informasjon nå, og jeg må komme tilbake med mer når det arbeidet er fullført, sier han.



Han understreker at politiet fortsatt ønsker tips fra publikum i saken.

– Vi har også fått flere tips, og arbeider videre med det.



Område sperret av

I totiden natt til mandag bekrefter han at status for den innbrakte personen fortsatt er den samme, og at politiet søker med like høy grad av prioritering.

Ifølge Telemarksavisa er et større område rundt Notodden skysstasjon i sentrum sperret av.