Kvinne i 70-årene pågrepet for drap

Politiet fikk 30. desember melding om et uventet dødsfall på en fritidsbolig på Flisa i Innlandet. Mannen ble begjært obdusert, og resultatene av den foreløpige obduksjonsrapporten gjør at politiet etterforsker dødsfallet som et drap.

Det skriver politiet i en pressemelding.

En kvinne i 70-årene er pågrepet og siktet for drap. Hun ble pågrepet torsdag i Oslo politidistrikt.

Var alene på hytta

Den avdøde mannen er også i 70-årene.

De to var ifølge politiet samboere og skal ha vært alene på hytta. Politiet fikk melding om dødsfallet via AMK klokka 06.49, som igjen hadde blitt varslet av mannens samboer.

Kvinnen ble avhørt torsdag, og erkjenner ifølge politiet ikke straffskyld.

– Det var funn på stedet som førte til at jourhavende jurist, politifaglig etterforskningsleder, krimteknikere og politipatruljen drøftet dødsfallet. På bakgrunn av drøftingene og retningslinjene for begjæring av obduksjon, besluttet jourhavende jurist at mannen skulle obduseres, sier politiadvokat Mali Svendsen i pressemeldingen.

Politiet sier de foretar kriminaltekniske undersøkelser både i fritidsboligen og i parets hjem.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi per nå ikke opplyse om dødsårsaken eller hva som er blitt fortalt i avhør, sier Svendsen.