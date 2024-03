Kvinne i 20-årene omkom – én ikke gjort rede for

Søndag kveld meldte politiet i Agder at to personer hadde falt i sjøen i Flekkefjord. Det er snakk om en mann og en kvinne i 20-årene. Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Øyvind Hægeland, sier til TV 2 at de to som har vært involvert i ulykken er kjærester.

Kvinnen ble fraktet til sykehus

Den første meldingen kom klokken 18.26. Rundt en halv time senere hadde redningshelikopteret plukket opp en fra sjøen.



Kvinnen ble funnet i sjøen i nærheten av land. Hun ble raskt fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Det opplyser redningsleder i Hovedredningssentralen Eivind Bø til TV 2.

Natt til mandag bekreftet Agder politidistrikt at kvinnen var død.

De pårørende er varslet, melder operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt.

Mandag klokken halv fem er det fortsatt ikke meldt om funn av mannen i 20-årene som falt samtidig som kvinnen. Kystvakta er fortsatt i farvannet til i morgen og driver søk.

Søkte med store ressurser

Kvinnen og mannen i 20-årene er utenlandske statsborgere, men bor fast i Norge. De er ikke hjemmehørende i Agder.

Hovedredningssentralen ble varslet, og det ble søkt med store ressurser etter mannen ved Brufjellhålane og i sjøen. Mandag morgen er han fortsatt savnet.

– Vi har sendt redningshelikopter fra Sola og redningsskøyter fra Eigersund og Farsund, sier Eivind Bø, redningsleder i Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

De øvrige nødetatene har også vært på stedet gjennom søndag kveld.

Det er søkt på land, langs strendene og i sjøen med redningsskøyte, kystvakt, drone og ressurser på land.

Etter midnatt ble søkene på land trappet ned, mens redningsskøyter og kystvakt fortsetter søket i sjøen og i strandområder.

Uklart hendelsesforløp

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Øyvind Hægeland, sier til TV 2 at de to som har vært involvert i ulykken er kjærester.

– Vi brukte i starten en god del tid på å få bekreftet at det var en til person involvert i ulykken, sier han.

AGDER: Nødetatene søker i sjøen etter at to personer har falt fra land. Foto: Redningsselskapet

Redningsleder Bø sier til TV 2 at det skal være snakk om fall fra land, og at det ikke er båt involvert i ulykken.

Det samme sier Hægeland. Han beskriver området som veldig bratt og vanskelig å søke i.

Det har blitt søkt med redningsskøyter, brannbåt, dykkere, helikopter og drone. Rett før 23.00 var det to redningsskøyter, brannvesenet og kystvakten som søker.

Utover det har ikke Hægeland mer informasjon om hendelsesforløpet nå.

– Tragisk

Operasjonslederen har løpende vurdert ressursene som er nødvendige i søket. Natt til mandag er det kun kystvakten som fortsatt er i området og søker i området med ROV.

Han skryter av det gode samarbeidet mellom nødetatene.

– Dette er en tragisk hendelse, sier han.

Kommunen er varslet om hendelsen.