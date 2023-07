Kvinne hentet ut av leilighetsbrann i natt

En melding om røykutvikling i en leilighet klokken tre natt til lørdag er ofte bare en tørrstekt pizza eller noe mindre dramatisk. Politi og brannvesen rykker ut hver gang, og denne gangen sto det om livet.

Alarm hos vekterselskap

Brannalarmen gikk først hos et vekterselskap som hadde alarm inne i leiligheten, forteller innsatsleder for Oslo Brannvakt Håvard Bakken til TV 2. Han har akkurat ledet innsatsen på stedet, og snakker fort.

– Ofte er det noen som merker røyklukt og ringer oss, det er jo ikke alle som har den typen alarmer, forteller han.



Men denne gangen gikk alarmen hos vekterselskapet: Røykutvikling fra en leilighet i første etasje på Lindestad i Oslo. Det var trippel utrykning med en gang. Brannvesenet rykket ut med åtte biler, deriblant røykdykkere.

RØYKDYKKERE: Brannvesenet tok seg inn i en leiligheten Foto: Adnan Ayanle / PSP foto

Ikke synlig fra gata

Det var to politibetjenter som var fremme på adressen først, og som gikk inn i gangen.



– Når man ser den blokken var det ikke noe røyk fra utsiden. Politiet som var der først kjente røyklukt i oppgangen. Så begynner de å få opp døra, og de oppdager at det er så mye røyk at de trekker seg tilbake, forteller Bakken.

Han understreker at det er farlig å utsette seg for røyk fra brann. Det kan inneholde flere hundre giftstoffer, men først og fremst inneholder det kullos. Politiet skal trekke seg tilbake, og røykdykkere med fullt verneutstyr og vann skal inn.

– Vi begynner å søke etter folk inne i leiligheten. Vi hadde hørt av folk på stedet at det med stor sannsynlighet var folk der inne. Det var masse røyk i leiligheten.



Livløs

Røykdykkerne søker systematisk gjennom leiligheten rom for rom. De finner henne på soverommet.

FORDELT: Politiet håndterer evakuerte. Foto: Adnan Ayanle / PSP / NTB

Utenfor har 16 personer evakuert seg selv. Eller 15. Politiet og brannvesenet har forskjellige tall. Noen var igjen i leilighetene, sier Bakken, og de vil jo helst ikke ha folk i gangene når det er brannrøyk der.

Når en tilsynelatende livløs person hentes ut er de mange som står utenfor. Det er en kvinne et sted mellom 20 og 30, og hun er bevisstløs.

Akkurat samtidig ankommer ambulansen.

LIVSTRUENDE: Alle jobber sammen. Det er små marginer. Kvinnen er livstruende skadet. Foto: Adnan Ayanle / PSP

– Ja, de kom akkurat i det øyeblikket pasienten kom ut. Da jobbet faktisk både brann, politi og ambulansepersonell sammen. Det skal komprimeres, så det er bra å være mange.



På bildene fra stedet er det tydelig at alle er satt i arbeid for å redde liv. Ikke lenge etter tar ambulansen med seg den bevisstløse kvinnen til Ullevål, der leger og sykepleiere fortsetter der utrykningstjenestene slapp. Og alle håper at det gikk denne gangen.

Hun er livstruende skadd.

Natt til lørdag er det umulig å si om de rakk det. Åtte brannbiler, ambulanser og politipatruljer. alle var der på minutter, og alle jobbet så fort de kunne. Alle håper det var nok.

AMBULANSE: Først ble kvinnen som ble båret ut av leiligheten håndtert, men det var mye igjen å gjøre også etter det. Foto: Adnan Ayanle / PSP foto

Kan være flere skadde

Ambulansen forsvinner, og jobben er ikke over. Selv om naboene som snart kan vende tilbake til leilighetene sine, må de sjekkes først. De to første på stedet var fra politiet, og heller ikke de hadde noe verneutstyr på da de sto foran døra og pustet inn røyk.

– Det kan være masse giftgasser i brannrøyk, men det er alltid kullos. Det blokkerer for oksygenopptaket. Da kan man måle oksygenmetningen på de som har fått i seg røyk. De sjekker at alle har bra med oksygen i blodet.

Alle blir undersøkt. Det går greit med alle.

RØYKDYKKERE: Brannvesenet tok seg inn i en leilighet på Lindeberg i Oslo og hentet ut en person Foto: Adnan Ayanle / PSP

Men røyken er farlig, og det er viktig at de rykker ut alltid. Selv når det bare er til en tørrkoking eller en overstekt pizza, kan personer ha blitt skadet av røyk uten at de merker det med en gang, forteller Bakken.

Kritisk for kvinnen

Men lørdag morgen er ikke dramatikken over, selv om de første intense minuttene er tilbakelagt.

– Vi har fått opplyst fra sykehuset at kvinnen er kritisk skadd, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.



Nå begynner arbeidet med å gå igjennom hva som har skjedd.

– Det er altfor tidlig å si noe om brannårsaken, forteller Bakken avslutningsvis.



Etterforskere kommer og begynner arbeidet sitt. Og på sykehuset håper alle at det går rett vei.