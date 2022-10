Kvinne funnet død – politiet etterforsker

Politiet har satt i gang etterforskning og avsperret et boligområde i Skien, etter at en kvinne er funnet død i en enebolig.

– Vi kan bekrefte at vi er i Skien, hvor en kvinne er funnet død, sier operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sør-Øst i politidistrikt til TV 2.

Politiet er på stedet med flere patruljer.

– Vi holder på med undersøkelser. Men vi kan ikke si så mye mer på nåværende tidspunkt, sier Gregersen.

Telemarksavisa skriver at den omkomne kvinnen ble funnet i et hus i et boligfelt i Skien.

Mistenkelig dødsfall

Politiets innsatsleder Terje Lunden sier til avisa at den avdøde er en kvinne i 50-årene.

– Politiet mener at de dette er et mistenkelig dødsfall, som vi er nødt til å undersøke videre, sier Lunden til TV 2.

STORE STYRKER: Politiet er mannsterke tilstede ved boligen i Skien, der kvinnen ble funnet død. Foto: Theo Aasland Valen

– Er noen mistenkt i saken?

– Per nå er det ingen som har status som mistenkt i saken, sier innsatslederen.

Vet ikke hvem avdøde er

Politiet ble informert om den døde kvinnen like etter klokken 16 tirsdag.

Klokken 18.14 opplyser politiet at kvinnens dødsårsak er usikker.

– Vi undersøker omstendighetene. Det er for tidlig å si om det har skjedd noe straffbart eller ikke, opplyser politiet.

Politiet har en formening om hvem avdøde er, men hun er ikke formelt identifisert. Derfor er ikke pårørende varslet.

Ingen er pågrepet

Ifølge TV2s fotograf på stedet ble en person tatt med inn i politibilen, ikke lenge etter at kvinnen ble funnet død.

– Personen som ble tatt med inn i politibilen er et vitne. Ingen personer er pågrepet i saken per nå, sier operasjonsleder Gregersen.

ÅSTED: Politiets krimteknikere jobber på eiendommen i Skien, hvor den døde kvinnen ble funnet. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet avhører flere vitner.

Klokken 19.30 ankom politiets krimteknikere og startet tekniske undersøkelser.

Klokken 20 opplyser operasjonsleder Jan Tore Gregersen til TV 2 at de fortsatt er i undersøkelsesfasen, og kan ennå ikke si om dødsfallet har sammenheng med en straffbar hendelse.

Sent tirsdag kveld er det fortsatt flere politipatruljer på stedet hvor kvinnen ble funnet død.

– Utover kvelden vil vi foreta flere undersøkelser på eiendommen hvor hun ble funnet, sier politiets innsatsleder.