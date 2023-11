Kvinne funnet død – mann siktet for drap

En mann i 30-årene er siktet for drap, etter at en kvinne ble funnet død i en privat bolig på Hamar lørdag kveld.

Lørdag kveld, klokka 21.07, mottok politiet i Innlandet melding om en mulig voldshendelse i en bolig i Hamar.

Da politiet kom fram til boligen, ble en kvinne funnet død.

– På bakgrunn av og synet som møtet oss på åstedet, mener vi det er skjellig grunn til mistanke om drap. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap, sier politiadvokat Tom Erik W. Berntsen til TV 2.

Bistand fra Kripos

Politiadvokaten sier at den siktede mannen ikke ble pågrepet i boligen, men han ønsker ikke å si noe om hvor mannen ble pågrepet.

– Det er tidlig i etterforskningen. Vårt fokus nå er å skaffe oversikt og samle bevis, sier Berntsen.

Politiet sier at det iverksatt kriminaltekniske undersøkelser, samt rekvirert bistand fra Kripos.



ÅSTED: Krimteknikere på plass på åstedet i Hamar, der en kvinne ble funnet død lørdag. Foto: Petter Aamodt

– Arbeidet på åstedet vil pågå utover natta, sier politiadvokaten.

– Var det direkte vitner til hendelsen?

– Det ønsker vi ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, sier Berntsen.

Politiadvokaten ønsker heller ikke å kommentere alderen på den avdøde kvinnen eller om det var noen relasjon mellom avdøde og siktede.

– Vi har besluttet rettsmedisinsk obduksjon av avdøde, sier politiadvokaten.

Ikke snakket med klienten

Den drapssiktede mannens forsvarer, Helge Hartz, har foreløpig ikke snakket med sin klient.

– Jeg vet at kriminalteknikere er inne og snakker med ham nå, og så avventer jeg tilbakemelding etter det, sier han til TV 2.

SPERRINGER: Det er også satt opp politisperringer utenfor politihuset i Hamar, som er ganske nær åstedet. Foto: Petter Aamodt

Forsvareren vet ikke noe om tilstanden til mannen, og har ingen ytterligere kommentar lørdag kveld.

På spørsmål om den siktede er kjent av politiet fra tidligere, svarer politiadvokat Berntsen at mannen er kjent for politiet for mindre kriminalitet et stykke tilbake i tid.

Den avdøde kvinnens pårørende er varslet.



Hamar Arbeiderblad skriver at det er fire politibiler og en ambulanse i området, og at politiet søker med hund.



Har du tips? Kontakt TV 2s journalister her.