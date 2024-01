Kvinne funnet død – mann pågrepet

Politiet i Innlandet meldte om den alvorlige hendelsen like før midnatt lørdag.

Det har vært en alvorlig hendelse på et hotell i Gudbrandsdalen hvor en kvinne er bekreftet omkommet.

En mann er pågrepet, skriver politiet i Innlandet på X.

– Det er viktig å få frem at det er kontroll på situasjonen, og at det ikke er fare for ander, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til TV 2.

Kvinnens pårørende er per nå ikke varslet.

– Vi har flere enheter på stedet og jobber med å få oversikt. Hotellet er stengt i forbindelse med etterforskningen, sier Bernhoft von Obstfelder videre.

Kripos er varslet

Ifølge politiet har pågripelsen av mannen skjedd helt uten dramatikk.

Han ble pågrepet på samme hotell som kvinnen ble funnet død.

Kripos er varslet om saken og kommer til stedet søndag. Politiets teknikere skal jobbe på stedet gjennom natten.

Politiet opplyser til Gudbrandsdølen Dagningen at de fikk melding om hendelsen klokka 21.29. De vil ikke si hvem som varslet dem

Politiet varsler mer informasjon søndag morgen.

Fjerde drapssaken i 2024

I løpet av årets første uke har det vært flere drapssaker.

Natt til første nyttårsdag rykket politiet ut til et hus i Sørfold kommune i Nordland, hvor tre personer ble bekreftet døde på stedet - en kvinne og en mann i 40-årene, samt en mann i slutten av tenårene.



Tirsdag ettermiddag bekrefter Nordland politidistrikt i en pressemelding at det er en mann på 19 år som er siktet for drapet på sin mor og stefar.



Mannen er også siktet for drapsforsøk på sin 11 år gamle halvsøster, ifølge politiet. Jenta ble fraktet til Nordlandssykehuset med knivskader, men skal være utenfor livsfare.



Natt til tirsdag ble en 30 år gamle Rahavy Varatharajan

funnet død i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum i Innlandet. En 32 år gammel mann ble funnet hardt skadd ved siden av henne, og døde senere av skadene. Mannen er siktet for drapet.

De hadde hatt en kortvarig relasjon, og mannen hadde besøksforbud mot Varatharajan.

Tirsdag kveld ble en mann i 50-årene funnet død i sitt eget hjem i Stavern i Vestfold og Telemark. En kvinne i 40-årene, mannens samboer er etterlyst og siktet for drapet.

Politiet jobber utfra flere teorier, blant annet at kvinnen kan ha bli drept først.