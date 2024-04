Kvinne erklært død etter alvorlig hendelse

ETTERFORSKES: Krimteknikere jobber på stedet etter at en kvinne døde i sentrum av Arendal. Foto: Nicolay Løvdal.

Politiet har sperret av et større område i Arendal sentrum og jobber med å avhøre vitner til hendelsen.

Nødetatene har rykket ut til en gågaten ved Boots apotek i sentrum av Arendal og sperret av et stort område tirsdag formiddag.

Politiets innsatsleder på stedet bekrefter overfor avisen Fædrelandsvennen at en person er omkommet.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde. Pårørende er i ferd med å bli varslet, sier politadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt, i en pressemelding.

Det jobbes med å avhøre eventuelle vitner til hendelsen.

– Det for tidlig å si noe om hva som har skjedd. Vi vet foreløpig ikke om det dreier seg om noe straffbart eller om det kan være en ulykke. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon så fort det lar seg gjøre, sier Bruvoll.

Hendelsesforløpet er så lang uklart, men krimteknikere jobber på stedet.

Butikksjef Anita Nielsen sier til Nettavisen at to politibiler og to ambulanser skal ha vært på stedet.

– Jeg får ikke kunder inn eller ut av butikken. Politiet er på stedet, men ambulansen har reist, sier butikksjefen til avisen.

TV 2 har vært i kontakt med Tone Larsen Brekke, avdelingsleder ved Edgars Bakeri i Arendal, som sier hun har ikke fått med seg noe utenom det vanlige tirsdag morgen.

– Alt har egentlig vært som normalt, inntil alt av politi eller ambulanse kom, sier Brekke.



Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som har vært i Arendal sentrum mellom kl 0900 og 0925.

Det ble først meldt om at personen var skadet, og vedkommende ble deretter meldt som omkommet.