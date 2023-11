Kvinne drept i Hamar: Døde av skuddskade

En kvinne ble lørdag funnet død i en bolig i Hamar. Nå viser den foreløpige obduksjonsrapporten at hun umiddelbart døde av ett skudd i hodet.

Det opplyser politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen til TV 2.

En mann i 30-årene er siktet for drap. Han erkjenner drapet, men har ikke erkjent straffskyld.

Forsvarer Helge Hartz til den siktede bekrefter overfor TV 2 at mannen har tilstått å ha drept søsteren sin.

– Men jeg mener det ikke er forsvarlig å ta stilling til skyldspørsmålet før han er vurdert av sakkyndige, sier han.

Politiet mener at ingen andre har medvirket til drapet.

Vil undersøke psykiatrihistorien

Etter det TV 2 erfarer, har den siktede vært innlagt i psykiatrien da han var yngre. TV 2 får også opplyst at det han har forklart politiet om hvorfor han drepte søsteren, fremstår som irrasjonelt.

Vedkommende er besluttet varetektsfengslet, men er nå innlagt ved et psykiatrisk sykehus, og det skal undersøkes om siktede er tilregnelig.

Politiet ønsker også å kartlegge psykiatrihistorien til den siktede.

SPERRINGER: Det er også satt opp politisperringer utenfor politihuset i Hamar, som er ganske nær åstedet. Foto: Petter Aamodt

Berntsen opplyser at siktede er kjent for politiet fra før, men at det er snakk om for «mindre alvorlig kriminalitet som ligger en tid tilbake».

– Inkluderer det saker hvor siktede har begått voldshandlinger?

– Nei, svarer Berntsen.

– Ingen kamp før drapet

Politiadvokaten sier videre at han ikke ønsker ta i bruk begrepet «henrettelse» på dette stadiet av etterforskningen av drapet.

– Motivasjon og gjennomføring er blant temaene vi etterforsker, sier han før han åpner noe opp om det trolige hendelsesforløpet:

– Det vi kan si, og mener å ha dekning for, er at drapet fant sted tidligere den samme kvelden som siktede meldte seg for politiet, og at det bare var de to i boligen der drapet fant sted, sier Berntsen og fortsetter:

– Og at det ikke er funnet noen holdepunkter for at det var noen kamp mellom de to før drapshandlingen fant sted.

Skal ha skaffet seg våpen ulovlig

Politiet opplyser også at de har gjort beslag av et grovkalibret enhånds skytevåpen, som de mener at er drapsvåpenet. Våpenet vil bli analysert for formelt å slå fast dette.

– Siktede hadde ikke selv lovlig adgang til skytevåpen, så vi mener at han har skaffet seg det illegalt, sier Berntsen.

– Men vi avventer tekniske undersøkelser av våpenet før vi med sikkerhet kan si at dette ble benyttet, skriver de.

Kvinnen ble funnet hjemme hos siktede, som er åstedet for drapet. De to er søsken, ifølge politiet.

Det er oppnevnt to bistandsadvokater for de pårørende i drapssaken.

– Familiene ønsker ro og er i en veldig vanskelig situasjon. Det er alt jeg kan si nå. Vi viser til politiets pressemelding, sier en av bistandsadvokatene, Elisabeth Viken, til TV 2.