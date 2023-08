Kurt Nilsen varsler «intens kamp»

KJEMPER VIDERE: Kampen fortsetter for Kurt Nlsen og naboene i lille Halsvik, Gulen kommune. Foto: Terje Bendiksby

– Ord er ikke sterke nok for raseriet og fortvilelsen vi kjenner på, sier artisten, som atter en gang ruster seg til kamp for å bevare hytteidyllen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for vindkraftverket med konsekvensutredninger. De har den siste tiden mottatt en rekke innsigelser mot planer om utbygging av en 285 meter høy test-vindturbin i Gulen kommune. 59 personer har kommet med høringsuttalelse innen fristen som var 4. august. Én av disse er artist Kurt Erik Nilsen (44).

Nilsen er tredjegenerasjons hytteeier ved Halsvik i Gulen kommune, og har både slekt og røtter fra den lille bygda. Han har sterke innsigelser knyttet til planene om å bygge en stor vindturbin i nærheten av egen eiendom.



– Ord er ikke sterke nok for raseriet og fortvilelsen over det som denne forhatte vindturbinen kan medføre. For oss, natur, dyreliv, landskap, kultur og sjelefred, skriver han i sin uttalelse til NVE.

Prosjektet drives av det familieeide industrikonsernet Wergeland Group AS. De har ikke besvart våre henvendelser i denne saken.

– Galskap

Kurt Nilsen opplyser at avstanden mellom hans eiendom og den planlagte vindturbinen er på rundt 900 meter, noe han mener er «uforsvarlig når man sammenligner med andre og langt lavere vindturbiner her til lands og andre steder».

Han frykter ødeleggelse av stedet gjennom støy, lyskast/iskast og ødeleggelse av natur, utsikt og landskap.

Nilsen hevder at berørte eiendommer vil komme til å synke i verdi, og ber nå NVE sette foten ned for det planlagte prosjektet.

– Hvis dette monsteret kommer opp, så vil nemlig ingen av oss orke å være her. Og det er godt kjent fra andre som har lidd en slik skjebne, at det vil få andre heller.

Nilsen varsler en «intens kamp» dersom disse planene ikke stoppes, og omtaler prosjektet som et «galskapsprosjekt av hensynsløst profittjag».

– Et voksende og stadig mer inngripende næringsområde har gitt oss plager i mange år nå, men dette den tingen som får det til å flyte grundig over for oss, skriver han.

Det har ikke lyktes God kveld Norge å få ytterligere kommentar fra Nilsen i denne saken.

Skal konsekvensutdredes

NVE sier til God kveld Norge at antall høringsinnspill varierer stort fra sak til sak, men at 59 uttalelser ikke anses som «mye». De orienterer om at tiltakshaver ikke kommer til å sende kommentarer til innspillene.

Videre skal NVE fastsette et utredningsprogram for prosjektet. BSasert på dette må Wergeland Group gjennomføre en konsekvensutredning. Når dette er ferdigstilt, kan tiltakshaver sende inn søknad om konsesjon. Dersom NVE ikke finner noen vesentlige feil eller mangler, vil de sende saken på en offentlig høring, hvor det også vil bli holdt et nytt folkemøte.

– Etter mottak av kommentarer vil NVE vurdere saken, og til slutt fatte et vedtak. Vi gjør oppmerksom på at NVE ikke kan fatte et konsesjonsvedtak før kommunen har fattet et planvedtak for saken, sier rådgiver i NVEs energi- og konsesjonsavdeling, Anders Bakken Hekland.

Allerede i en «desperat situasjon»

God kveld Norge omtalte før sommeren at Nilsen og beboerne ved Halsvik i en årrekke har klaget på støy og støv som følge av arbeider på et industriområde i kommunen.

I en klage til Statsforvalteren i Vestland ytret Nilsen stor bekymring i tilknytning til pågående arbeider.

– Klagen gjelder store støv- og støyproblemer fra området sørøst for fergekaia i Sløvåg, som følge av dispensasjon fra Gulen kommune, skriver han i henvendelsen.

Nilsen beskrev situasjonen som «desperat».

– Vi er fortvilte, og opplever ikke at Gulen kommune har den nødvendige vilje eller evne til å følge opp dette seriøst, avslutter han for å forklare hvorfor de nå trenger hjelp av Statsforvalteren.

Ordfører i Gulen kommune, Hallvard Oppedal, uttalte til God kveld Norge at han synes situasjonen er beklagelig.

– Det er ikke noe kjekt når innbyggere i kommunen føler seg plaget på denne måten. Det er utfordrende med bebyggelse tett inntil et industriområde, og det kreves da at det blir tatt hensyn til naboer, uttalte han.

Wergeland Group har understrekt at de for fremtiden vil holde alle berørte orientert om planlagte arbeider via sine nettsider. Konsernsjef Irene Kjelby Wergeland sa følgende til God kveld Norge før sommeren:

– Dette er arbeid som foregår på et regulert Industriområde i samsvar med omsøkt utbygging. Vi beklager at naboer opplever dette som plagsomt, og gjør det vi kan for å imøtekomme.