Kronprinsessen om situasjonen i Gaza: – Rystende

Kronprinsesse Mette-Marit møtte torsdag morgen FN-ansatte og hjelpeorganisasjoner som fortalte om situasjonen på Gazastripen.

– De historiene vi har hørt i dag er mildt sagt rystende. Det er veldig få som ikke blir berørt av situasjonen som er i den regionen, sier kronprinsessen til TV 2 etter møtet.

– Vi ikke kan gi opp håpet om en fredelig løsning for alle mennesker i regionen, sier Mette-Marit, før hun retter en takk til alle de som risikerer egen sikkerhet for å reise inn og hjelpe til.

Hun sier at det som gjorde sterkest inntrykk var å høre om de mange barna som er hardt rammet og som er alene igjen.

SAMTALE: Kronprinsesse Mette-Marit og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Det at barn lever i så utrygge forhold over så lang tid, ofte uten annen familie å støtte seg på og skadet selv, det synes jeg er noe av det hardeste. Også å høre at alt av vanlig helsesystem har kollapset, og at kvinner må føde i latriner, sier kronprinsessen.

Også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) deltok i samtalen.



– Det er heroisk at noen orker å jobbe inne i det helvete som Gaza nå er, sier han.



– Har ingen steder å flykte

Den norske kirurgen Geir Stray Andreassen i organisasjonen Norwac har selv jobbet på sykehus på Gazastripen, og har fremdeles kollegaer der.

– Folk har det ubeskrivelig vanskelig, og de har ingen steder å flykte, de blir drevet fra skanse til skanse, sier han til TV 2.



Andreassen forteller at det er ganske mange medisinske team som nå er kommet inn på Gazastripen.

– Problemet er at de medisinske teamene som er kommet inn gjerne skulle vært spredt over flere sykehus, men dessverre er sikkerheten slik at det ikke er så mange sykehus de kan være på lenger, sier han.



KREVENDE ARBEID: Geir Stray Andreassen i den norske organisasjonen Norwac er kirurg og har jobbet ved Det europeiske sykehuset i Khan Younis. Han sier at kronprinsessen og utenriksministeren var lydhøre da han fortalte om situasjonen der nå. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Bokmesse

Senere torsdag skal kronprinsessen åpne den norske paviljongen på den store bokmessen i Kairo, kun 30 mil unna de enorme lidelsene på Gazastripen.

– Noe av grunnen til at vi hadde dette møtet i dag, var nettopp for å få dette perspektivet. Vi følte ikke at det var riktig å reise hit i en slik anledning uten å gjøre det, sier kronprinsessen.



Hun sier at det å utveksle litteratur samtidig bidrar til å skape forståelse mellom mennesker, noe som er viktig å fortsette med slik situasjonen i verden er nå.

– Den fanen tror jeg vi skal holde høyt om dagen, sier en sterkt preget kronprinsesse.