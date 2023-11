Kritiserer Støre: – 40 dager med bombing. Det er ikke godt nok

KRITISK: Talsmann for det norskpalestinske samfunnet i Norge, Rami Samandar, var lørdag kveld på Gardermoen. Han kritiserer regjeringens håndtering av krisen, hvor rundt 250 nordmenn i over 40 dager satt fast i krigssonen på Gazastripen Foto: Lise Åserud / NTB

Norwegian-flyet som lørdag har flydd 80 norske borgere som er evakuert fra Gaza, landet på Gardermoen klokken 20.16 i kveld.



De 80 borgerne er blant de 100 som siden onsdag har blitt evakuert ut av Gazastripen, via Egypts hovedstad Kairo.

Halvparten av passasjerene er barn.

Utenfor gjerdet på mottakssenteret, møter TV 2 Fares Asfour. Han har møtt opp med et palestinsk flagg for å ta imot de som kommer.

– Det kjennes bra. Endelig får vi se våre kjære venner som lander i dag. Det blir godt å se dem igjen, etter at de har vært igjennom en lang krig, sier han.

Kritiserer regjeringen: – Ikke godt nok

I den samme vinterkulda på flyplassen, ser Rami Samandar med forventning inn gjennom gjerdet på passasjerene som går ut av flyet på Gardermoen.



– Vi prøver å holde motet oppe, og ikke stresse for mye. De er der, og vi ser dem, sier han, og peker gjennom gjerdet bort på de som er på vei fra flyet, og bort til mottakssenteret på Gardermoen.

På mobilen tikker det inn meldinger, med raus bruk av hjerter.

– Det er veldig god stemning, sier han om chatten. Samandar er talsmann for det norskpalestinske samfunnet i Norge.

– Det er bare hjerter. Røde hjerter. Svarte, hvite, grønne. Alle fargene som utgjør det palestinske flagget, forklarer han.

Han sier de som har møtt opp på Gardermoen lørdag kveld er glade for at flyet har landet med landsmenn og -kvinner om bord.

TOUCHDOWN: Norwegian-flyet fra Kairo har landet på Oslo lufthavn. Foto: Lise Åserud / NTB

Samtidig kritiserer Samandar den norske regjeringen, som han mener ikke har gjort nok for å få ut de som fortsatt sitter på Gaza:

– Hvis regjeringen ønsket å få det til, hadde de fått det til.



– De har fått ut folk som har sittet fengslet i Kongo, de har fått ut kjæledyr fra Ukraina. Da klarer de å få ut folk fra Gaza – om de ønsker det, sier Samandar til TV 2.

Videre problematiserer han at det har tatt over 40 dager å få ut de første norske statsborgerne fra Gaza.

– 40 dager med bombing, og halvparten av dem er barn. Det er ikke godt nok, kritiserer Samandar.

– De burde ha kommet ut fra dag én, slår han fast. Samtidig understreker han én ting:

– Vi er her for å vise kjærlighet til våre landsmenn. Ikke for politisk vinning.

VELKOMSTKOMITÉ: Flere har møtt opp for å vise sin støtte til de som har ankommet med flyet fra Kairo. Foto: Per Haugen / TV 2

Støre svarer: – Fryktelig vanskelig

I intervju med TV 2, forklarer statsminister Jonas Gahr Støre hvorfor prosessen med å evakuere de norske borgerne ut av Gaza har drøyet ut.

– Det er jo veldig komplisert å få dette gjennomarbeidet slik at du kan få en beslutning. Du skal ha tillatelse fra Israel, Egypt, og de som styrer på innsiden av Gaza, sier han.

– Det er fryktelig vanskelig, men nå har det løsnet og vi har fått ut mange. Jeg håper vi får ut de siste også fortsetter han.

SVARER PÅ KRITIKK: Statsminister Jonas Gahr Støre utenfor mottakssenteret på Gardermoen. Foto: Per Haugen / TV 2

Videre lover han hjelp for de som nå skal begynne på et nytt liv.

– Jeg møtte en 18 år gammel gutt som aldri har vært i Norge før. Han er IT-student og håper han kommer på universitet, og får lært norsk og kommet i gang med livet sitt her, sier Støre.



– Han har aldri vært i Norge før. Hvorfor kommer han da hit?

– Det er på grunn av familierelasjoner, også blir det nå klarert ut med politimyndigheter, Nav og annet. Det skjer helt etter boka, også med utlendingsmyndighetene, svarer statsministeren.



TRYGG: Endelig er de ankommet Norge Foto: Lise Åserud / NTB

Han sier videre at han er glad for at norske myndigheter nå kan ta imot de evakuerte nordmennene:

– Det er veldig flott å se hvor bra folk som møter dem, her er Norge på sitt beste. Her er det helsefolk, grensepassering, politiet, Norsk folkehjelp Nav, Ullensaker kommune, sier statsministeren til TV 2.



– Som onkler for meg

Fares Asfour har tre venner om bord på flyet.

– Jeg har kjent dem ganske lenge nå. De er som onkler for meg, sier han.

– Hvordan blir det å få dem hjem igjen?

– Kjempedeilig. Det blir hyggelig å se dem igjen, sier Asfour, som så vennene sine sist før de reiste nedover i september.

VARM VELKOMST: Det er -7 grader på Gardermoen. Fares Asfour ventet i kulda på sine venner som i over en måned satt fast på Gazastripen. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Han har ikke fått tak i vennene mens de har vært i Gaza, men at han har registrert at de har uttalt seg i media tidligere.

– Jeg har fulgt med på nyhetene. Jeg vet ikke hva som skjer videre, men jeg håper jeg får møtt dem når de kommer ut, legger Asfour til.