Kripos-rapport: Fem trusler fra kriminelle nettverk mot Norge

KONTROLL: Et bilde tatt under en narkotikaoperasjon i 2019.

Ifølge den nye rapporten til Kripos om kriminelle nettverk i Norge, er det hovedsakelig fem konkrete trusler som utgjør en alvorlig trussel mot landet.



Rapporten er en del av Nasjonal trusselvurdering som nylig ble offentliggjort.

Her slår de fast at organisert kriminalitet vil utgjøre en «betydelig trussel for Norge» dette året, og at Norge påvirkes av det de kaller en «kokaintsunami» som treffer Europa.

Sterkere kokain

Én av hovedtruslene er at Norge kan bli et stoppested for narkotika på vei til andre land:

– Vi ser at det er en alvorlig situasjon der Norge kan bli et transittland for narkotika, og at både politiet, Tolletaten og andre samfunnsaktører må samarbeide og jobbe målrettet for å motvirke denne utviklingen, sier leder Eivind Borge for etterforskningsavdelingen ved Kripos i en pressemelding.

STANSET: Flere hundre kilo kokain ble avdekket i kasser hos fruktselskapet Bama i mars i fjor. Foto: Oslo Politidistrikt

Overfor TV 2 utdyper han og sier at dette er en utvikling Kripos har sett over tid.

– Vi ser det også på kokainmengden, både ved at antall beslag og størrelsen på dem, har økt.

Dette er første gang at den årlige rapporteringen om kriminelle nettverk publiseres offentlig. Det skjer fordi politiet mener at det er fordelaktig å gi offentligheten innsyn i trusselen



– Kontakt med narkotikakartell

I rapporten peker Kripos på fire andre trusler mot norsk sikkerhet: marokkanske narkotikanettverk, albanske narkotikanettverk, svenske narkotikanettverk og litauiske kriminelle nettverk.

Borge i Kripos sier at dette er nettverk som de ser at har nettverk som strekker seg over flere landegrenser, og som opererer i Norge.

– Flere av disse har direkte kontakt med narkotikakartell i Sør-Amerika, og forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika. De er høyst profesjonaliserte, og leverer forskjellige typer tjenester i den kriminelle verdikjeden, sier Borge.

OSLO 20180629. Eivind Borge leder taktisk etterforskningavdeling i Kripos under en pressekonferanse i forbindelse med en større etterforskning som har avdekket en stor innførselsåre for narkotika til Norge Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe

Dette viser seg ifølge Borge også ved at styrkegraden, altså hvor rent kokainet er, har økt vesentlig.

– Det indikerer at det er et større internasjonalt samarbeid, og at nettverkene har tettere kontakt med opprinnelsesland enn det vi har sett før, sier han.

Ifølge Kripos har også at flere av nettverkene kontroll på store deler av denne verdikjeden selv, altså at de selv utfører store deler av arbeidet fra produksjon til leveranse.

Svensk trussel

Selv om det er marokkanske og albanske nettverk som står sterkest i Norge, ser Kripos at den svenske volden flyter over grensene og at truslene fra disse nettverkene øker.

– Svenske kriminelle opererer i større grad i Norge, det har vi flere eksempler på den siste tiden, sier Borge.

– Frykter dere økte gjengkriger som følge av økt rivalisering?

– Det er en fare, om vi ikke jobber for å motvirke og stanse dette, at en del av konfliktbilde vi ser i europeiske land, vil komme hit, blant annet gjennom å etablere Norge som et transittland. Det er noe vi er veldig oppmerksomme på og jobber mot.

Via sjøen

Ifølge Kripos vil også Politiets trusselvurdering, som kommer om noen uker, trekke frem at trusselen fra organiserte kriminelle nettverk i Norge er betydelig og økende. Dette er ifølge Kripos på grunn av økt profesjonalisering, grensekryssende samarbeid og stadig mer komplekse forretningsmodeller hos de kriminelle nettverkene.

Kripos skriver at fjoråret viste at Norge er det de kaller første mottaksland av store mengder narkotika, spesielt kokain. Flere av de største tollbeslagene av narkotika i Norge er gjort om bord i handelsfartøy eller i laster som kom via sjøveien.

– En trend med Norge som transittland, ikke minst sjøveien, vil stille oss overfor nye og store utfordringer i Tolletaten. Norge har verdens nest lengste kystlinje, noe som gjør dette til en svært krevende kontrolloppgave for oss, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Norge har mange havner

Borge i Kripos mener at oppskriften for å motvirke dette er økt samarbeid mellom politiet og tollvesenet samt internasjonale partnere.

Ifølge ham kommer trolig den den økte aktiviteten i Norge som et resultat av skjerpede rutiner i store havneområder i Europa, som i Antwerpen, Rotterdam og langs den spanske kysten.

– Det tydeliggjør at nettverkene nok ser på andre havneområder. Norge har en kystlinje som tilsier at det er mange havneområder som i så måte kan være aktuelle, sier Borge.