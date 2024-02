Krever økt kjøpekraft: Klare til å streike på nytt

Saken oppdateres.

LO vil ha et forbundsvist lønnsoppgjør og krever økt kjøpekraft for alle sine medlemmer i år.



Det betyr at lønnsøkningen må være større enn prisveksten – og at oppgjøret må ende med et resultat på mer enn 4,1 prosent.



– Vi må huske det at folk kjøper melk og brød for kroner og øre, ikke for prosenter. Det mest rettferdige er at folk får økt lønnen i kroner. Derfor forhandler LO alltid lønnstillegg i kroner og øre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO vil prioritere likelønn og de lavlønte, fremgår det av forslaget til vedtak på dagens representantskapsmøte.



– Klare til å ta kampen nok en gang



Følsvik møter tirsdag fagbevegelsens representanter i Folkets Hus i Oslo.

– Vi står faktisk sterkest når vi kjemper i lag. Det står i vedtektene våre, og det har det siden starten av, sier LO-lederen når hun legger frem årets tariffpolitiske uttalelse. Hun slår fast at fjorårets resultat var historisk, takket være kampvilje og fagforeninger som «sto sammen om ett felles krav».



TIL KAMP, KAMERATER: Representantene omtales tradisjon tro som kamerater i Følsviks tale, og er her på plass i Folkets hus i Oslo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Fagbevegelsen vedtar tirsdag fagorganisasjonens tariffpolitiske uttalelse – altså hovedkravet for fagforeningenes forhandlinger med arbeidsgiverne senere i vår.

Hun viser også til fjorårets streik:

– Den viste at vårt fellesskap er sterkt. Denne styrken bruker vi når vi skal løfte i flokk, for å løfte hele flokken. Hele laget. Og det virker.

– Streiken viste solidariteten og samholdet i vår flokk. Vi er klare til å ta den kampen nok en gang. Vi skal ha vår del av kaka, og vi skal ha en rettferdig fordeling, slår LO-lederen fast.

LEDELSEN: LO-lederen på talerstolen, med fagforeningsledere ved sin side på scenen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun viser til historisk høye eksportinntekter, og gode tider i norsk industri.

– Da skal de som har vært med på å skape disse verdiene ha sin del av verdiskapningen, sier Følsvik.

Allerede forrige uke avslørte LO-leder Følsvik at penger vil være det viktigste i år.

Flere krav

I tillegg til at LO krever økt kjøpekraft, er de også tydelige på at lavtlønnede må prioriteres, for å sikre likelønn. De lokale forhandlingene må være reelle, krever de.

Videre varsler de krav om en etter- og videreutdanningsreform, som de mener må tilpasses arbeidslivet og hver enkelt ansatts behov.

De stiller også krav om språkopplæring i arbeidstiden, som de sier må betales av arbeidsgiver.

– Det er klart at mange av våre medlemmer setter sin lit til et solid lønnsoppgjør. Og det blir vår oppgave å ikke skuffe dem, sier Peggy Hessen Følsvik til representantskapet.