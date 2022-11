Krever obduksjon av døde migrantarbeidere

NEPAL/QATAR (TV 2): Etter at ektemannen hadde jobbet 15 år i Qatar, trodde Rama han skulle komme hjem for godt. I stedet kom meldingen om at Bimal var død.

Midt på natten kommer kisten til Khatmandu. På flyplassen venter Bimals brødre. De har reist langt for å hente sin døde bror.

I familiens varebil frakter de ham til den hellige elven Kali Gandaki.

SEREMONI: Brødre og venner løfter kisten ut ved den hellige elven Kali Gandaki. Her holdes en høytidelig seremoni før Bimals døde kropp brennes ved elvebredden. Foto: Anil Katwal

Konen Rama Kumari Shrestha, familie og venner venter for å ta et siste farvel før Bimals kropp bæres ned til elven.

SØNDERKNUST: Konen Rama legger smykker og armbånd i kisten Foto: Anil Katwal

Sist datteren Bahwana så sin far var for fem år siden. Da var han hjemme en kort tur fra Qatar.

Den gang var hun 12 år gammel.

Nå må hun delta i ritualene før farens lik skal brennes ved den hellige elven.

TAR FARVEL: Sist datteren Bahwana så sin far var hun 12 år. Nå fem år senere tar hun et siste farvel med ham. Foto: Anil Katwal

Ingen kan helt fatte hva som skjedde.

– Jeg var så glad for at han endelig skulle komme hjem etter alle disse årene, forteller enken Rama.

Hun snakket med Bimal dagen før han skulle komme hjem.

– Vi hadde en fin videosamtale den dagen. Han viste meg alt han hadde kjøpt til oss, forteller hun.

FRA GLEDE TIL SORG: Rama gledet seg stort til at ektemannen skulle flytte hjem igjen. Hun ble knust da hun fikk dødsbudskapet. Foto: A. Katwal

Tviler på dødsårsaken

Fra myndighetene i Qatar ble familien fortalt at Bimal tok sitt eget liv, bare timer etter samtalen med Rama.

– Han fikk fri og hadde kjøpt billetter. Sekken var pakket. Han ville ikke ha hengt seg da, sier lillebroren til Bimal, Dhan Prasad Shrestha.

POLITIBROR: Dan Prasad Shrestha (i midten) skulle ønske familien fikk dokumentasjon som bekrefter hvorfor Bimal døde. Foto: A. Katwal

Lillebroren er politimann, og etterlyser dokumentasjon som bekrefter at Bimal tok sitt eget liv.

– Kanskje noen andre gjorde det mot ham. Kanskje han ikke begikk selvmord. Jeg har ikke sett noen bilder som vitner om at han har hengt seg. Jeg så aldri liket. Jeg vet ikke om noen har sett det, eller om det fins bilder, sier han oppgitt.

FAMILIEBILDE I NEPAL: Helt siden datteren var to år gammel har Bimal jobbet i Qatar. Han var kun hjemme i korte perioder. Foto: Privat

Dersom Bimals dødsfall kunne knyttes til arbeidsplassen hans i Qatar ville familien hatt krav på å få utbetalt 14 årslønner.

Krever obduksjon av døde migrantarbeidere

I likhet med Bimal har millioner av nepalesere reist ut av landet for å tjene penger nok til å forsørge familiene sine.

– Arbeidsledigheten og fattigdommen driver folk inn i ekstremt vanskelige situasjoner. Den menneskelige kostnaden er at vi mottar tre døde mennesker hver dag, forteller Nirajan Thapaliya TV 2.

Thapaliya leder Amnesty Internationals arbeid i Nepal.

Organisasjonen kjemper for migrantarbeiderne og deres rettigheter.

Slik beskriver Thapaliya forholdene mange migrantarbeidere opplever.

– Hvis vi igjen snakker om arbeidsforholdene i Qatar og andre gulfland så er det grufullt, sier han.

I Nepal har TV 2 møtt flere migrantarbeidere som forteller hvordan de har opplevd at arbeidskamerater dør.

UFØR: Birendra ble ufør etter at han jobbet som elektriker i Qatar. Nå sliter han med å få endene til å møtes hjemme i Nepal. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Rommet hans er rett ved mitt rom. Jeg så ham ikke der. Han kom hjem fra jobb, lagde mat, spiste og sov. Neste morgen var han død, forteller Birendra oss.

Han ble selv ufør etter å ha jobbet som elektriker i Qatar.

Dødsfall blant migrantarbeiderne registreres ofte som naturlige dødsfall, dermed slipper selskapene i Qatar å betale erstatning.

SEREMONI: De som kommer hjem i kiste brennes under en høytidelig seremoni. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Amnesty International og andre organisasjoner krever at mer må gjøres for å finne ut årsaken til at arbeiderne døde.

– Det vi har bedt myndighetene i Qatar om, er at de etterforsker dødsfallene til migrantarbeiderne. Folk dør på grunn av farlige arbeidsforhold. Hvis du sier at de dør av naturlige årsaker, for eksempel hjertestans, er det mer sannsynlig at du slipper å betale den erstatningen til familien som du som arbeidsgiver skulle betalt, sier Amnesty-lederen, Nirajan Thapaliya.

Må klare seg alene

Ved den hellige elven tar familien et endelig farvel med Bimal.

DEN HELLIGE ELVEN: Kisten til Bimal senkes Foto: A.Katwal

Siden hans død angivelig skyldtes selvmord får de etterlatte ingenting.

– Hvis han skulle knuse håpet mitt på denne måten, hvorfor ga han meg forhåpninger og sa han ville komme hjem, sier Rama fortvilet.

STÅR PÅ BAR BAKKE: Med skyhøy arbeidsledighet blir det vanskelig for Rama å forsørge seg selv og sin datter i Nepal. Foto: A.Katwal

Familiens hovedforsørger er borte.

Nå må Rama og datteren klare seg alene.