Ukraina har ifølge Russland forsøkt å angripe Kreml med to droner. Ukraina nekter imidlertid for å stå bak angrepet. Og ekspert mener Ukraina er i «sin fulle rett» til å angripe Moskva.

ANKLAGER: Russland påstår at Ukraina har forsøkt å ta livet av landets president Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

Det er det russiske, Kreml-kontrollerte nyhetsbyrået Ria Novosti som melder om den russiske anklagen om attentat mot landets president Vladimir Putin.



– Vi vurderer det som et attentat for å ta livet til Putin, sier Kreml i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået.

Russisk forsvar tok ned dronene og Putin er ikke skadet, heter det i uttalelsen.

Verken Ukraina eller uavhengige kilder har bekreftet den russiske påstanden.

Ukraina: Ikke oss

Ukraina sier de ikke står bak det angivelige angrepet, ifølge en en rådgiver til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, melder nyhetsbyrået Reuters.

Rådgiveren sier videre at Ukraina ikke ville oppnådd noe ved å angripe Kreml og at det ikke ville ha endret noe på slagmarken, men at slike handlinger ville provosert Russland til å gjennomføre «mer radikale handlinger».

Kreml er fra gammelt av et stort festningsverk, sentralt i Moskva. I dag holder den russiske presidenten og regjeringen, omgitt av en 2,4 kilometer lang og 20 meter høy mur.

Skal ikke ha vært i Kreml

Påstanden om angrepet kommer bare minutter etter at Moskvas ordfører Sergej Sobjanin skrev på sin Telegram-konto at byen har innført forbud mot sivil droneflygning i den russiske hovedstaden.



Russiske Interfax melder at det var Putins residens i Kreml ble forsøkt angrepet med droner.



Putin var ikke i Kreml på tidspunktet for det påståtte droneangrepet, skriver RIA.

– Putin jobber i dag ved sin bolig i i Novo-Ogaryov utenfor Moskva, sier Kremls pressetalsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyåret.



Videre skriver nyhetsbyrået at det var snakk om to droner, og at begge ble «satt ut av spill» av det russiske militæret og spesialtjenestene.



Varsler gjengjeldelse

Verken dronene eller deler av dem skal ha truffet personer da de falt. Det skal heller ikke ha ført til noen materielle skader i Kreml.



Interfax skriver at hendelsen heller ikke skal ha påvirket president Putins kalender.



– Arbeidsplanen hans har ikke endret seg. Den fortsetter som vanlig, skriver Kremls pressekontor ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.



– To ubemannende luftfartøy hadde retning mot Kreml. Rimelige handlinger av militæret, og radiopeiling utført av spesialtjenester, deaktiverte enhetene, skriver pressetjenesten ifølge Ria.

Nyhetsbyrået setter det angivelige attentatforsøket i sammenheng med den planlagte Seiersdagen 9. mai, hvor det skal være militærparade i Moskva og flere russiske byer.



– Russisk side forbeholder seg retten til å utføre gjengjeldende tiltak der og når det finnes passende, skriver Ria nederst i sin nyhetsmelding.



– I sin fulle rett til å angripe Moskva

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Han mener at ukrainerne har vist at de har kapasitet til å nå mål langt inne i Russland tidligere.



I slutten av april sa russiske myndigheter at det ble funnet en drone med sprengstoff kun 30 kilometer unna sentrum av Moskva – Ukraina har ikke bekreftet at de sto bak hendelsen.



Samtidig mener han påstanden om at Kreml og Putin var målet, må underbygges mer enn Russland har gjort så langt dersom påstanden skal ha troverdighet.



FØRSTEAMANUENSIS: Tom Røseth, hovedlærer ved Forsvarets høgskole og Stabsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Likevel mener han at det ikke er noe som tilsier at Ukraina ikke har lov til å angripe Russland på slike måter.

– Ukrainerne vil være i sin fulle rett til å angripe Moskva. Russerne angriper Kyiv, så det er ikke noe folkerettslig galt i å sende droner mot militære mål i Moskva, sier han.



Video viser røyk

I sosiale medier er det postet flere videoer av en angivelig hendelse ved Kreml.

Én av dem skal tilsynelatende vise en brann og røyk fra et tak på innsiden av festningsverket.

Mens en annen video viser et prosjektil gå opp i flammer rett ved den samme bygningen – som skal være Kreml-senatet, som ikke er hvor Putin bor.

Videoene er ikke verifiserte av uavhengige kilder.

Ekspert: Russland kan bruke dette

Ifølge rådgiveren til president Zelenskyj kan de russiske påstandene om droneangrepet tyde på at Russland er i gang med å forberede et storskala terrorangrep mot Ukraina de kommende dagene.

Røseth ved Forsvarets høgskole mener også at det angivelige angrepet kan brukes på en slik måte av russerne:

– Det trenger ikke å være et reelt ukrainsk angrep. Det kan være en påstått handling for å forsvare kraftigere reaksjoner mot ukrainerne, eventuelt angrep mot beslutningstakere i Kyiv – som Zelenskyj selv, sier han.



Zelenskyj har ifølge ukrainske myndigheter selv vært utsatt for flere attentatforsøk – ingen har lykkes.

Røseth mener at Ukraina, til tross for at de sier at de ikke står bak det angivelige angrepet, i teorien kan ha gjennomført et slikt angrep – enten for å ramme Putin eller å skremme beslutningstakere i Moskva.

– Det kan være tenkelig det. Det kan være viktig å få russiske aktører som styrer krigen fra Moskva til å ikke føle seg trygge, sier han og legger til:

– Det kan være et veldig godt grep, og en situasjon som beslutningstakere i Kyiv har vært under i hele krigen. Å bringe krigen hjem til Moskva kan være en viktig strategisk beskjed.