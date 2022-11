Kraftig nedgang i oktober

NY NEDGANG: Torsdag la Eiendom Norge frem de ferskeste tallene for boligpriser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Samme dag som Norges Bank varslet at styringsrenten settes opp opp igjen, la bransjeorganisasjonen Eiendom Norge frem de ferskeste tallene fra boligmarkedet.

Her kom det frem at boligprisene forsetter sin nedgang fra september.

Fasiten for oktober er en nedgang på 1,9 prosent, som ifølge DN er den svakeste prisutviklingen for oktober siden finanskrisen i 2008.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Men korrigert for sesongvariasjoner er nedgangen ikke like sterk – 0,8 prosent. Dette er likevel en sterkere nedgang enn forrige måned, da nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,6 prosent.

De sesongvarierte prisene viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for samme måned.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent.

Innrømmer sterkere fall enn ventet

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank har kommentert de ferske tallene overfor Reuters.

– Vi ser klare tegn til at boligmarkedet kjøles ned, sier hun og fortsetter:

– Vi hadde ventet at boligprisene ville synke, og nå ser det ut til at fallet er i september og oktober er noe større enn hva vi baserte vår siste rapport om pengepolitikk på.

SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Oslo svakest

I landets hovedstad Oslo er nedgangen sterkest. Her går prisene ned med hele 3,2 prosent, mens korrigert for sesongvariasjoner er nedgangen på 1,9 prosent.

Mens i Follo steg prisene med 0,3 prosent, som er det sterkeste i landet.

– Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge i oktober. I en del områder, spesielt Oslo, var det svært svak utvikling i oktober. Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vil fortsette ut året og det er ikke usannsynlig at boligprisutvikling i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier Lauridsen.

Vil ha forsiktighet fra Norges Bank

Eiendom Norge sa i september at de ikke blir overrasket om utviklingen i boligprisen blir svak gjennom høsten, og mye av fallet mente de at skyldes den siste tidens rentehevinger.

Under pressekonferansen torsdag sier Lauridsen at prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året.

– Følger Norges Bank rentebanen, vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig frem heretter, sier Lauridsen.

… og vil fjerne utlånsforskriften

Han retter også oppmerksomheten mot politikerne. Nok en gang tar Lauridsen til orde for å avskaffe utlånsforskriften, som Finanstilsynet nå vil endre.

– Den nye finansavtaleloven og normalisering av renten gjør utlånsforskriften overflødig og potensielt skadelig. Derfor forventer vi at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avskaffer utlånsforskriften fra nyttår, sier han.

Ifølge Lauridsen har man aldri tidligere prøvd ut å opprettholde det han mener er en streng utlånsregulering på toppen av dagens rentenivå.

– Det er et eksperiment med boligmarkedet og finansiell stabilitet, sier han.