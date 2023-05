Kraftig nedgang i hyttesalget: – Ikke overraskende

Omsetningen av hytter har hatt et solid fall det siste året.

I årets første kvartal ble det solgt 1806 fritidsboliger. Det er en nedgang på 24,5 prosent fra samme kvartal i fjor, viser ferske tall fra SSB.

Vi må helt tilbake til vinteren i 2003 for å finne et lavere antall hyttesalg.

– Det kan være flere årsaker til nedgangen. Høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. I tillegg var det veldig mange omsetninger i perioden 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått noe ned i 2023, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

– Ikke overraskende

Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank understreker at omsetningen av hytter var rekordhøyt i korona-årene 2020-2022.

– Dette er ikke overraskende. Markedet var ekstremt under pandemien. Det var to unormale år for hyttemarkedet, sier hun.

Olsen forklarer at mange som har vært interessert i å kjøpe hytte de siste årene, «sikret» seg inn på markedet i denne perioden.

– I flere år har vi hatt unormalt lav rente, og svært gunstige lånevilkår.

Den pågående prisøkningen i samfunnet har gjort kjøp og eie av hytte ganske mye dyrere.

GIR RÅD: Thea Olsen er forbrukerøkonom Danske Bank. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Etter pandemien har renta økt. Strømkostnaden er også betydelige høyere og folk får ikke strømstøtte på hytta. Mange er mer forsiktig nå med å komme seg inn på hyttemarkedet, sier Olsen.

Fall i alle fylker

Det ble solgt færre hytter enn i fjor i alle fylker. Den største nedgangen var i Agder. Her falt hyttesalget med hele 35 prosent.

I Innlandet var nedgangen på 29 prosent.

Flest hytter skiftet eier i Innlandet og Viken og Oslo. Her ble henholdsvis 412 og 389 fritidsboliger solgt, ifølge SSB.



FALT MEST: Den største nedgangen i hyttesalget var i Agder. Her fra Tvedestrand. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Den høyeste gjennomsnittsprisen per salg var i Oslo og Viken. Her ble hyttene solgt for 3,5 millioner kroner i gjennomsnitt.

På landsnivå ble en fritidsbolig i gjennomsnitt solgt for 2,8 millioner kroner.

Spår nytt rentehopp

Torsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank. Flere økonomer TV 2 har snakket med tror styringsrenten vil bli økt med 0,25 prosentpoeng.

Thea Olsen i Danske Bank understreker at dette også vil eventuelt gå utover de som eier hytte.

– For hver renteøkning blir lånet ditt dyrere. Også hyttelånet, sier hun.

Olsen oppfordrer alle som er usikre på om de kan betjene hyttelånet sitt om å kontakte banken.

– Undersøk om du kan få en lavere rente på lånet ditt. Du bør sammenligne renten du har med andre banker. Dersom det er vanskelig å finansiere utgiftene tilknyttet hytta, kan det være svært gunstig å leie ut fritidsboligen. Dette vil kunne sikre en god ekstrainntekt, sier Olsen.

RENTEMØTE: Eksperter opplyser til TV 2 at du tror Norges Bank vil øke styringsrenten igjen torsdag. Foto: REUTERS/Victoria Klesty.

Til tross for økte priser, ønsker mange nordmenn fortsatt å kjøpe hytte framover, tror forbrukerøkonomen.

– Mange har en hyttedrøm. Men før du kjøper, må du være sikker på at du kan betjene den.

Olsen forteller at ingen med sikkerhet kan vite hvordan økonomien vår vil endre seg i framtiden.

– Det kan skje ting i økonomien som kan påvirke din hyttetilværelse. En ting er å finansiere selve kjøpet, men det koster også å eie hytta.

Et budsjett som tar høyde for forsikring, strøm- og vedlikeholdsutgifter, bør alle hytteeiere ha, mener Olsen.