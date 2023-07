Kraftig eksplosjon ved et av verdens største oljefelt

Fredag ettermiddag har det vært en kraftig eksplosjon på en av oljeplattformene tilknyttet Cantarell-feltet i Mexicogolfen. Det melder flere meksikanske medier, inkludert La Lista og Tabasco Hoy.

Feltet er ett av verdens aller største, og nå pågår det en intens slukkejobb av brannen som har oppstått etter eksplosjonen, ifølge mediene.

Det statlige oljeselskapet Pemex, som eier feltet, skriver i en uttalelse at seks personer er skadet og at 321 personer er evakuerte.

Den meksikanske presidenten, Andrés Manuel Lopez Obrador, bekrefter at også tre eller fire arbeidere er savnet etter eksplosjonen.

Bilder og videoer i sosiale medier viser enorme flammer og store røykskyer som stiger til værs fra oljefeltets plattformer.



BRENNER KRAFTIG: Dette bildet skal vise brannen fra nært hold. Foto: Twitter

Linea Directa Portal skriver at brannen begynte ved 05-tiden, lokal tid, og at det sendes båter for også å evakuere folk.

Ifølge nettstedet brenner det nå i to seksjoner av feltet. Eksplosjonen skjedde på plattformen Nohoch Alfa.

Totalt skal det bo 5000 personer på oljefeltet, og disse jobber i skift.

Her ligger oljefeltet:

Det er Mexicos største oljeselskap, statlige Pemex, som drifter oljefeltet.

Pemex har i flere år vært gjenstand for kritikk på grunn av sikkerhetsbekymringer på deres plattformer, og flere dødsulykker har skjedd de siste årene. I 2021 omkom fem arbeidere og seks ble såret da det oppstod brann på en annen av Pemex' plattformer i Mexicogolfen.