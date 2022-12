Kraftig brann i fabrikk på Toten

Det brenner kraftig i en fabrikk på Lena i Østre Toten andre juledag.

Det ble først meldt at det var i en potetfabrikk, men det er løkproduksjon i lokalene som brenner.

– Brannvesenet er framme på stedet og har startet slukking. Det brenner kraftig, sier politiets operasjonsleder Stig Folstad Hansen til TV 2.

Det er flere patruljer fra både brannvesen og politi på stedet.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at det var folk i bygget da det begynte å brenne, men kan ikke utelukke det hundre prosent, sier Hansen.

Brannvesenet har foreløpig ikke kunnet ta seg inn i bygningen, men har kontroll på brannen like før klokken 19.

Kontroll på spredningsfare

I en oppdatering skriver politiet at deler av bygget har rast sammen.

Like før klokken 18 opplyste brannvesenet til TV 2 at de begynte å få kontroll på spredningsfaren.

– Det er et gammelt trebygg som brenner. Det ligger i et forholdsvis stort kompleks med forskjellige bygninger, sier vaktleder Erik Johansen.

Det har likevel ikke vært behov for evakuering av nærliggende bygninger.

– Det er brannvesen fra Vestre Toten og Gjøvik som bistår Østre Toten på stedet, sier Johansen.

Brannvesenet ble varslet av forbipasserende, og har foreløpig ingen formening om hvordan brannen oppstod.

– Det brenner fortsatt, men brannvesenet har mer eller mindre god kontroll, sier politiets operasjonsleder Stig Folstad Hansen klokken 18.45.

– Ikke fått gjort noe annet enn å tenke «herregud»

Oppland Arbeiderblad skriver at det er lokalene til Selmer Utvikling som brenner. De produserer merkevaren «Thors».

– Jeg har akkurat sett det. Foreløpig har jeg ikke fått gjort noe annet enn å tenke «herregud», sier innehaver Thor Selmer Hansen til OA.

Han forteller til avisen at det er løkproduksjon i to av delene hvor det nå brenner, mens det i resten er to store containerne med kjøling og frysing.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes i å få tak i innehaveren.

20 meter høye flammer

Øystein Amlien driver Toten Glass og Aluminium, som eier deler av bygget. De er ikke berørt av brannen.

– Det ser ut som en brannvegg har hindret spredning, sier Amlien til TV 2.

Han opplyser at det er mye politi og brannbiler på stedet.

– Jeg kjørte forbi fem minutter etter at det begynte å brenne. Da sto flammen 20 meter opp, sier nabo Maren Holmstad til TV 2.