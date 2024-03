Kraftig boligbrann i Alver – en person siktet

Klokken 20.15 fredag kveld fikk nødetatene melding om en kraftig brann i et hus i Knarvik i Alver kommune.

Da brannvesenet kom til stedet, sto allerede flammene opp av taket på boligen.

– Det var fem personer i huset som brenner. Alle er ute. De er eksponert for noe røyk, så alle fem blir sett til av helsepersonell på stedet. Alle fem er bevisste og oppegående, opplyser politiet i Vest politidistrikt.



Én av personene er sendt til legevakt for sjekk.

En person har status som siktet i forbindelse med brannen, ifølge NTB. Vedkommende er avhørt, men er ikke pågrepet. Det er ikke kjent hva personen er siktet for.



MANNSTERKE: Alle nødetatene ble kalt ut til Knarvik fredag kveld, som følge av den kraftige brannen. Foto: Anne Hauge

Ni boliger evakuert

Politiet opplyser at det er svært mye røyk i området og har derfor en klar oppfordring til beboerne.

– Brannvesenet ber naboer og andre i området om å holde vinduer lukket, skru av ventilasjonen og ikke eksponere seg for røyken.

På grunn av den kraftige vinden, var det på et tidspunkt stor spredningsfare til nabohus.

Totalt ni boliger er evakuert.

Klokken 21.20 skal huset være helt overtent, og brannvesenet opplyser at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.

Bare ruiner igjen

Klokken 21.50 opplyser politiet et huset er helt nedbrent. Det er bare ruiner igjen.

– Det er fremdeles mye røyk og glør i lufta, på grunn av sterke vindkast. Evakueringen av de andre boligene blir derfor opprettholdt, opplyser politiet.

SPREDNINGSFARE: Totalt ni boliger ble evakuert etter brannen. Foto: Anne Hauge

Vaktkommandør Sigurd Hadeland ved 110-sentralen sier at huset er totalskadet.

– I samråd med politiet lar vi huset brenne ned, og forhindrer spredning til nabohus, sier Hadeland til TV 2.

Vaktkommandøren sier at slukkingsarbeidet vil fortsette ut over natten.

– Først når det er kontroll på brannen vil det bli tatt en vurdering på når de evakuerte får vende tilbake til boligene sine, sier Hadeland.

Sent fredag kveld er det klart at ikke alle de evakuerte kan dra hjem. Halleraker opplyser at de evakuerte er på evakueringssenteret, og at han ikke kjenner til hvor de skal være i natt.

Både brannmannskaper og politi kommer til å være på branntomten utover natten.



– Forferdelig

Ifølge Bergens Tidende, som har snakket med ordfører Sara Hamre Sekkingstad, har kommunen åpnet rådhuset for de evakuerte.

– Det er forferdelig å se. Vi har åpnet rådhuset for de evakuerte, slik at de skal ha en plass å komme til, sier Sekkingstad til avisen.



Anne Hauge (47) var på besøk hos venner i området fredag kveld, da de oppdaget brannen.

– Det er torvtak på huset der brannen brøt ut, så det ble raskt full fyr. Det er veldig ekkelt at brannen spredte seg så fort. Mine tanker går til de som mister huset sitt, sier Hauge til TV 2.