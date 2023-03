Koranbrenneren har ingen planer om å slutte

KØBENHAVN (TV2): Mannen mange mener står i veien for et svensk NATO-medlemskap trosser drapstruslene og vil fortsette til alle andre «tar til fornuft».

TV 2 har møtt mannen som mange mener står i veien for et svensk NATO-medlemskap.

«Det er jo ikke sikkert at jeg blir drept.»

Hver dag søker Rasmus Paludan (41) om lov til å brenne koraner på offentlig grunn, og hver dag er svaret nei. Dansk politi er bekymret. Det har rast inn med trusler.

I Danmark vet «alle» hvem Rasmus Paludan er. At han i årevis har drevet en kamp mot muslimsk innvandring og at han har ønsket seg en plass i det danske «Stortinget» - Folketinget.

Nå er Paludan kjent i store deler av verden som han som brenner koraner i ytringsfrihetens navn, og som plutselig ble mannen som stod i veien for et svensk NATO-medlemskap.

NATO-TILHENGER: Egentlig vil han ha Sverige inn i NATO Foto: Sergei Gapon / AFP / NTB

– Jeg innser at Sveriges sikkerhet er bedre i NATO enn utenfor, sier Paludan i et eksklusivt intervju med TV 2.

Han tror også at et svensk medlemskap vil være med på å trygge Europas sikkerhet. Men, selv om Tyrkias president Recep Erdogan bruker Paludans koranbrenning som unnskyldning for å nekte Sverige adgang til NATO, vil han fortsette sine bokbål.

Hver eneste dag søker han danske myndigheter om å få lov til å stille seg utenfor den tyrkiske ambassaden her i København for å brenne en koran.

Hver eneste dag får han nei.

FÅR NEI: Paludan blir foreløpig nektet å brenne koranen her foran den tyrkiske ambassaden i København. Det er for farlig, ifølge politiet. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

En hatet mann

Akkurat som i Sverige og Norge ser dansk politi på offentlig koranbrenning som en så stor sikkerhetsrisiko at de ikke vil tillate det. Ikke akkurat nå.

Selv om det å brenne en koran oppfattes som en lovlig ytring i Skandinavia. Det handler i stor grad om Rasmus Paludans egen sikkerhet. Politiet kan ikke garantere den i stor nok grad hvis han møter opp på offentlig sted til et kjent tidspunkt.

– Er det viktig for deg å fortsette å brenne koraner?

– Så lenge det oppfattes som et problem at jeg gjør det, vil jeg fortsette, svarer en mann som nå lever med konstant politibeskyttelse.

KØBENHAVN 27. JANUAR: Paludan vil ikke gi seg. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB

Det har tatt litt tid å få arrangert et møte med mannen svært mange muslimer har lagt for hat. Og andre.

For det er åpenbart at alle tegn på svekket europeisk evne til å slutte rekkene i motstand mot Russlands krigføring i Ukraina, gleder president Vladimir Putin.

Vi holder kontakt en stund uten at noen skjer. Dager og uker går. Så kommer endelig en beskjed: «Vær i København mandag».

VINTERKRIG: En ukrainsk vognfører i en selvdreven artillerivogn øst i Ukraina 18. februar. Ukrainerne har slått hardt fra seg siden Russland invaderte for et år siden. Foto: LIBKOS

TV 2 reiser til Danmark søndag ettermiddag og tar inn på et hotell i den danske hovedstaden, og venter.

Neste morgen kommer en ny melding: «PET vil have kopi av ditt pas». PET står for Politiets Efterretningstjeneste – danskenes PST. De får en kopi av passet.

Timene går, før en ny melding dukker opp på mobilen: «Vi har fundet et sted. Så hvis du sætter kursen til … station transporterer mine folk dig det sidste av vejen. Vh Klaus PET».

Stasjonsnavn er fjernet og fornavn til mannen i PET er endret etter avtale med den danske sikkerhetstjenesten.

Rasmus Paludan lever under streng politibevoktning på hemmelig sted. Tyrkias president mener svensk ytringsfrihet går for langt. Alt som kan svekke europeiske allianser er godt nytt for Putin.

Hemmelig møte

I et bygg, ikke langt fra stasjonen, gjør mannen som mener at muslimsk innvandring utgjør en fare for vestlig kultur seg klar til å ta imot besøk.

Rasmus Paludan er overbevist om at muslimer og innvandrere fra land der de har «helt andre verdier enn de skandinaviske kjerneverdiene» aldri vil kunne integreres. Han mener selv at han kjemper for våre barns fremtid. For vår trygghet.

Jeg stiller meg opp utenfor stasjonsbygget med en liten, umerket trillekoffert inneholdende TV 2s kamerautstyr.

Det går ikke lang tid før en skjeggete mann i 40-årene kommer opp til meg og sier navnet mitt. «Carl,» nikker han og ber meg følge etter.

Jeg er et sted et stykke utenfor den danske hovedstaden. Fra speilet i taxien som fraktet meg til stasjonsbygget, hang et sitat fra koranen.

Taxi-sjåføren spurte hva jeg jobbet med, og lurte på hvem jeg skulle intervjue da jeg fortalte ham at jeg var journalist. Jeg smilte og proppet inn ørepluggene. Han skulle bare visst.

KONTROVERSIELL: Koranbrenningen provoserer mange. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB

Strengt sikkerhestopplegg

Vi går til et kjøpesenter et par kvartaler unna, ned i en kjeller og gjennom en matbutikk. Allerede nå vet nok politiet at ingen følger etter meg. I garasjen bak butikken blir jeg ransaket. Kofferten blir åpnet og utstyret møysommelig analysert.

De har allerede sjekket hvem jeg er, fått bekreftet min identitet og at det ikke er noen grunn til å frykte at jeg utgjør en fare mot mannen som brenner koraner.

Vi setter oss inn i en sivil bil, og kjører gjennom gatene før vi svinger av veien og på nytt forsvinner ned i en garasje under bakken. Ved en heis står en annen mann klar med heisdøren åpen.

Den tar oss rett opp til en etasje der enda flere menn venter. Bak en dør sitter Rasmus Paludan i en stol. Mannen i stolen reiser seg, smiler og tar meg i hånden.

«Rasmus». Så setter vi oss ned.

– Hvorfor er det så viktig for deg å brenne koranen?

LEVER I SKJUL: Paludan fortsetter å brenne koraner, og mener omkostningene er verdt det. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Jeg vil illustrere at måten vi lever på er forskjellig for skandinaver og muslimer, og det kan jeg gjøre ved å fornedre islam. Da er reaksjonene helt annerledes enn om man fornedrer kristendommen, sier Paludan og viser til de brutale truslene som er rettet mot ham.

– Er ikke dette bare å kaste bensin på bålet?

– Det du kaller bensin, er jo en brann som kommer uansett. Nå kan den oppdages tidligere. Hvis ikke vil altfor mange dø av røykforgiftning, forklarer han og sikter til den konflikten han er sikker på vil komme: en slags kamp mellom forskjellige folkegrupper.

HATET AV MANGE: Men gir seg ikke. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Løper han Putins ærend?

Etter Vladimir Putins ordre om å angripe Ukraina kom for ett år siden, ble det klart at Sverige og Finland ønsker medlemskap i NATO. Å være i russernes nabolag føles ikke lenger like trygt som før.

Men alle NATOs medlemmer må akseptere nye medlemsland for at de skal bli innlemmet. Tyrkias president Recep Erdogan har hele tiden vært kritisk til et svensk medlemskap fordi Sverige huser kurdiske separatister. «Terrorister» som Erdogan kaller dem.

Man kom frem til enighet, men så fyrte Rasmus Paludan opp en koran foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Beskyttet av svensk politi og ytringsfriheten lot han flammene sluke den hellige skriften.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Det var demonstrasjoner foran det svenske konsulatet i Istanbul, og Erdogan fikk et nytt påskudd til å holde Sverige utenfor.

STOCKHOLM: Politiet sperrer av et større område foran Tyrkias ambassade, slik at Paludan kan brenne koranen uten å bli angrepet. Foto: TT NEWS AGENCY

Paludan på sin side, bestemte seg for å brenne koraner helt til Tyrkia slipper Sverige inn i NATO. Situasjonen virker fastlåst, og lederen for det islamskfiendtlige danske partiet Stram kurs sier at han vil brenne en koran igjen så fort som mulig.

– Det er viktig å vise at vi ikke føyer oss.

Jeg spør han om han ikke føler seg som en nyttig idiot for den tyrkiske presidenten, som nå vil vise seg som en sterk leder og forsvarer for sine verdier, i alle fall frem til det tyrkiske valget i juni. Et valg Erdogan har planer om å vinne.

– Jeg vil si at Erdogan er en nyttig idiot for meg. Jeg har brukt ham, for jeg har fått verdensomspennende omtale av mitt budskap – nemlig at islam aldri kan harmonere med den måten man lever på i Europa.

ISTANBUL: Tyrkere demonstrer mot det de mener er en for liberal svensk ytringsfrihet. Foto: Yasin Akgul / AFP / NTB

Truet på livet

Inntil videre holdes Sverige utenfor NATO, og Rasmus Paludan har skapt seg et hav av fiender.

– Det er jo ikke hundre prosent sikkert at jeg blir drept. Heldigvis er det mindre, sier mannen som kanskje aldri kan leve noe som ligner et normalt liv.

– Truslene er nå flere enn før, og fra hele verden. Det er jeg lei meg for. Men, jeg har jo noen som passer på meg. Vanlige dansker, svensker og nordmenn har jo ikke den sikkerheten. De risikerer å bli stukket ned eller truet.

Tiden vår er ute.

Jeg pakker sammen og forlater bygget omtrent samtidig som bilen med Paludan skyter fart ut av en kjeller og mot et hemmelig mål.

Hva han egentlig har oppnådd ut over å gjøre seg selv til fange for sine egne handlinger, er ikke godt å si.