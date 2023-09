Kontrollkomiteen: Ber om redegjørelse fra Erna Solberg

Vil i tillegg be Jonas Gahr Støre om en redegjørelse for hvilke rutiner som har eksistert.

Kontrollkomiteen vil be om en skriftlig redegjørelse fra Erna Solberg om aksjehandel-saken.

Leder for komiteen, Petter Frølich (H), forteller at det var enstemmig vedtatt.

– Dette er en veldig alvorlig tid vi er inne i. Jeg er derfor veldig glad for at komiteen står samlet om veien videre, sier Frølich.

– Viktig grunnlag

Det er besluttet å sende en rekke nye brev, forteller saksordfører Grunde Almeland (V). De vil be om å få en redegjørelse for habilitetsbruddene som Solberg allerede har snakket om.

OSLO: Høyre-leder Erna Solberg er i hardt vær for tiden etter at hennes mann har drevet med aksjehandel. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er et viktig grunnlag for at komiteen skal kunne gjøre en god og grundig jobb med å avdekke hvilke rutiner man har hatt eller ikke hatt, og ikke minst for Solberg selv, hvilke konkrete brudd dette handler om.

Han sier at en del av komiteens arbeid er å se på hvilke konsekvenser habilitetsbruddene har hatt.



Vil be SMK redegjøre

Det er også besluttet å sende et brev til Statsministerens kontor (SMK), adressert til Jonas Gahr Støre, hvor de ber SMK om å redegjøre for flere ulike forhold.

– Det handler blant annet om hvilke rutiner som har eksistert, som er hovedspørsmålet for kontrollkomiteen sitt arbeid, sier Almeland.

SMK: Det er også sendt spørsmål til Statsministerens kontor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette gjelder hvilke rutiner som også var gjeldende i perioden hvor Solberg var statsminister.

Det er besluttet å be SMK om å overgi den informasjonen de måtte ha om hvilke vurderinger som ble gjort, knyttet til Solbergs habilitet.

Kontrollkomiteen har også besluttet å sende ut spørsmål til Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for å be om oppfølgingsspørsmål til svarene de allerede har fått.

Uklart om Finnes blir innkalt

Stortingets kontrollkomité har ennå ikke bestemt om Sindre Finnes skal inviteres til høringen som vil finne sted i november.



BERGEN: Sindre Finnes har tjent store summer på aksjehandel samtidig som kona, Erna Solberg, var statsminister. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det blir et saksforberedende møte der vi avgjør hvem vi ønsker å invitere til høringen i november. Vi skal både avgjøre personer og hovedspørsmål for høringen, sier Almeland.

– Denne saken utvikler seg ganske mye, noe som kan bety at det må tas forbehold om utsettelser, sier han.

– Kun Finnes og Solberg som vet

Før møtet i Kontrollkomiteen tirsdag sa Carl I. Hagen (FrP) at han ville ha Ola Flem og Sindre Finnes til høring i komiteen. Til TV 2 forteller han at har sagt ifra til komiteen at han ønsker å ha de inn.

OSLO: Carl I. Hagen har vært i FrP i en årrekke. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg har tro på at de vil bli kalt inn, fordi veldig mye av det mange lurer på det er det bare Sindre Finnes og Erna Solberg som vet. Det handler om hva de to har snakket alene om.

– Og om de har snakket om ting som i realiteten medfører at han har fått tilgang til innsideinformasjon som han kan bruke når han kjøper og selger aksjer, sier Hagen.

Hagen håper nå at de vil få en generell redegjørelse fra Solberg og at denne vil gi et behov for å stille flere spørsmål.

– Det er det grunn til å tro at den vil, sier Hagen.