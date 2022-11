Konspirasjonsteorien som skal gjøre Trump til president igjen

Donald Trump står ikke på valg og har ikke politiske verv. Likevel kan han bli kongressvalgets store vinner.

Under et folkemøte i Iowa natt til fredag uttrykte den tidligere presidenten det mange allerede har mistenkt. Han har planer om å stille som presidentkandidat i 2024.

– Det er veldig, veldig, veldig sannsynlig at jeg stiller igjen.

Krever konspirasjons-støtte

For å sikre at han ikke går på et nytt nederlag i 2024 har Trump tatt en aktiv rolle i årets mellomvalg, forteller TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

– Trump har gitt sin støtte til 173 kandidater i kongressvalget.

Men støtten kommer ikke gratis.

– For å gi den støtten krever han at kandidatene må si at valget var rigget sist. Det hjemsøker den amerikanske valgkampen nå, sier Bergesen.

Førsteamanuensis ved Oslo nye høyskole og forfatter, Hilde Restad, forteller at den tidligere presidenten denne valgkampen har jobbet for å få valgt inn Trump-lojale kandidater.

Vellykket Trump-strategi

– Han har hatt stor suksess, understreker Restad.

32 prosent av amerikanerne mener nå at den eneste grunnen til at president Joe Biden vant i 2020 var valgjuks, ifølge en meningsmåling fra Monmouth University.

– Det er veldig mange Trump- kandidater som stiller til valg for republikanerne. Mange av dem sier at det var Trump som vant valget i 2020 og at hvis de vinner skal de jobbe for at det «riktige» resultatet vil komme i 2024.

Historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum mener det er urovekkende.

LAHLUM; Historikeren mener situasjonen kommer av langvarig polarisering. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det henger som tunge skygger over valget. Det er skremmende at løgnene kan få en så stor oppslutning og at så mange ser ut til å tro på det.

Lahlum sier konspirasjonsteorier og polarisering lenge har vært et problem i USA, men at det nå har nådd nye høyder.

– Det ser ut som en trend at man vil tro det verste om politiske motstandere og hopper på de verst tenkelige konspirasjonsteoriene.

Denne trenden er langt fra ufarlig.

Radikaliseres av valgkonspirasjoner

I en sjelden felles uttalelse advarer FBI og Department of homeland security. De fryktet økt vold fra ensomme ulver radikalisert av nettopp konspirasjonsteorier om valget.

Nettopp det kan se ut til å være tilfelle da ektemannen til den demokratiske lederen Nancy Pelosi ble angrepet med hammer i deres felles hjem.

Den antatte gjerningsmannen sier til politiet at han ville avhøre Nancy Pelosi og knuse kneskålene hennes om hun ikke fortalte ham «sannheten» han ville høre.

I stedet for å ta avstand, fyrte Donald Trump og andre opp under konspirasjonsteorier og spøkte om angrepet.

SPØKTE: Trumps eldste sønn spøkte om Pelosi-angrep på Twitter

– Trump jr. la ut denne tweeten som en humoristisk kommentar til at en mann, inspirert av farens konspirasjonsteorier om valget, ville knuse skallen på Nancy Pelosis ektemann. Så brutalt er det, sier Bergersen.

Avler nye konspirasjonsteorier

Angrepet skapte også egne konspirasjonsteorier. Twitters nye eier, Elon Musk, la ut en konspirasjonsteori om at det var en homoseksuell-fyllekrangel mellom Pelosi og hans elsker. Donald Trump hintet til det samme i et radiointervju.

TRUMP 2024: Mange velgere har allerede uttrykt støtte til Trumps valgkamp i 2024 Foto: ROBYN BECK

– Det er for ordens skyld tilbakevist av politiet, forklarer Bergesen.

Hans Olav Lahlum mener det er vanskelig å se for seg at noe lignende kunne skjedd her hjemme og sier det er ubehagelig å se reaksjonene fra republikanerne i etterkant av angrepet.

– Hadde noen i Norge funnet på noe slik ville velgerne og politikerne reagert massivt mot dem. Du ville hatt en lang kø av partifeller som hadde tatt avstand og sagt det var feil. I USA slutter republikanerne rekkene eller ser en annen vei når det kommer overtramp, sier historikeren.

Nettopp det at så mange slutter rekken om Trumps valgløgn er farlig mener Eirik Bergesen.

– Den er kjempefarlig for USA.

Han peker på kandidatene som nå står på valg.

– Mange av de republikanske kandidatene vil ikke anerkjenne et resultat om de ikke selv vinner. De sier at hvis de taper så må valget være preget av juks. Hva skjer da når disse kandidatene taper, spør Bergesen.

– Det vi så 6. januar kan være en generalprøve på noe langt verre.

