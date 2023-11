Kongsvinger kommune siktet for uaktsomt drap

Kongsvinger kommune er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at 11 år gamle Vasilios Oskar Tosounidis døde som følge av en allergisk reaksjon i november 2022.

– Kongsvinger kommune er siktet for uaktsomt ha forvoldt en annens død, og kommunen er siktet etter arbeidsmiljølovens paragraf 19 som omhandler systemsvikt, sier politiinspektør Henning Klauseie i en pressemelding.

Sendt hjem

11-åringen kollapset på vei hjem fra skolen 4. november i fjor. Han døde på sykehus dagen etter, og obduksjonsrapporten konkluderte med at han døde som følge av en kraftig allergisk reaksjon.

Gutten hadde kjent melkeallergi. Under matlaging på skolekjøkkenet fikk han med et uhell i seg en bit av en hvetebolle som inneholdt melk.

– Han var veldig godt orientert om sin egen allergi og hvordan han skulle forholde seg til det. Alle har beskrevet han som veldig aktsom, fortalte politiinspektør Henning Klauseie.

Politiet mener systemsvikt i Kongsvinger kommune gjorde at lærer ikke hadde fått vite at den allergiske reaksjonen kunne oppstå halvannen til to timer etter at han fikk i seg noe han ikke tålte.

Han ble sendt hjem etter endt skoledag uten at foresatte og helsepersonell vil beskjed om at han hadde spist deler av bollen.

– Fikk fatale følger

Gutten døde som direkte konsekvens av systemsvikt og menneskelig svikt i Kongsvinger kommune, mener advokat Inger Zadig, som bistår den avdøde guttens far.

– Hadde han vært holdt under tilstrekkelig oppsyn, fått EpiPen da reaksjonene kom, og AMK hadde blitt tilkalt, er det ingenting som tilsier at 11-åringen ikke hadde vært i live i dag, sier han i en pressemelding fra Elden advokatfirma.

11-åringens far håper det at Kongsvinger kommune nå er ilagt en foretaksstraff for uaktsomt drap sender et klart og tydelig signal til alle skoler og barnehager over hele landet om å være seg sitt ansvar bevisst og ta barnas helse på alvor.

– Lemfeldig omgang med alvorlige og viktige opplysninger om et barns helse fikk fatale følger i denne saken, og vi vil følge nøye med på Kongsvinger kommunes oppfølging av dette. Barn skal ikke dø på skolen, avslutter advokat Inger Zadig.

Systemsvikt

NTB skriver at Kongsvinger kommune aksepterer forelegget.



– Kongsvinger kommune erkjenner at det er gjort feil på systemnivå, og det førte til at en elev døde som følge av en allergisk reaksjon. Kongsvinger kommune aksepterer forelegget etter manglende journalføring på elevkort, og at det ikke ble ringt hjem, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Hendelsen har medført en grundig gjennomgang av kommunens rutiner i skole og barnehage angående elever og barns helseutfordringer. Kommunen har og vil ha et vedvarende fokus på internkontroll på dette feltet, heter det videre.

Kommunedirektør Lars Andreas Uglem sier at Kongsvinger kommune beklager på det dypeste til familien og de pårørende, samt at skolen skal være et trygt sted, uavhengig av helseutfordringer.

– At en av våre elever dør, er det verste som kan skje. Det er vondt for hele organisasjonen og selvsagt en stor belastning for familien og depårørende. Vi vil igjen uttrykke dyp medfølelse med de pårørende, sier Uglem.