Kongen trenger permanent pacemaker

I en pressemelding mandag skriver Kongehuset at kong Harald har for lav hjertefrekvens og at han derfor trenger permanent pacemaker.



Det er blitt klart etter at kongen sist uke ble innlagt på Sultanah Maliha-sykehuset på ferieøya Langkawi i Malaysia. Her ble han behandlet for en ukjent infeksjon som han fikk under en privat ferietur.

– Infeksjonen har den siste tiden kommet mer under kontroll, skriver Kongehuset.



– Kan ta flere dager

I helgen, før hjemreisen fra Langkawi, ble det besluttet at kongen fikk operert inn en midlertidig pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens.

– Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sa kongens livlege Bjørn Bendz på lørdag etter inngrepet.

Nå skal kong Harald altså opereres på nytt, for å sette inn den permanente pacemakeren.

Men på grunn av infeksjonen, kan det ta litt lenger tid enn normalt, forklarer Gaute Vollan. Han er overlege på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og spesialist i hjertesykdommer.

– Jokeren her er infeksjonen. Man vil sikkert avvente operasjonen til infeksjonen er under kontroll.

Familien på besøk

Kongen er for tiden innlagt på Rikshospitalet. Her vil han trolig bli værende til over helgen.

– Allmenntilstanden er stabil og i bedring, skriver Kongehuset.

Mandag har flere medlemmer av kongefamilien tatt turen til Rikshospitalet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja ble mandag ettermiddag sett ankomme sykehuset.

BESØK: Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsesse Mette-Marit forlater mandag Rikshospitalet der kong Harald er innlagt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tidligere på dagen ble også kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Märtha Louise sett ved Rikshospitalet.

– Rutineoperasjon

Dan Atar er professor og kardiolog ved Ullevål sykehus. Han forteller at det er helt som ventet at kongen nå får permanent pacemaker.

– Det er helt etter planen. Det er det beste tiltaket for eldre med lav puls, sier han til TV 2.



Kardiologen har tidligere forklart til TV 2 at han ventet at kongen ville få et slikt inngrep. Lav puls er en tilstand som kan vende tilbake, og det er derfor en stor trygghet å få permanent pacemaker, ifølge legen.



PROFESSOR: Og kardiolog Dan Atar ved Ullevål sykehus. Foto: Lise Åserud / NTB

En pacemaker legges vanligvis inn øverst på venstre side av brystkassen like under kragebeinet mens pasienten er lokalbedøvet og våken under inngrepet.



– Er det et farlig inngrep?



– Nei, det er en rutineoperasjon. All den tid man er inne i kroppen så kan det selvfølgelig skje ting, men det er uhyre sjeldent.



Kan leve som normalt

Vollan på Haukeland sykehus sier at det er svært mange som i dag lever med pacemaker.



– Siden vi lever mye lenger og dette er en tilstand som ofte kommer med alderdommen vil det bli flere og flere med pacemaker.

Men hvordan påvirker pacemakeren hverdagen?

– De aller fleste lever et helt normalt liv. Man kan gå på tur, være aktive, fly og leve som normalt. Problemet er at du har et fremmedlegeme inn i kroppen, så du vil alltid være litt mer utsatt for infeksjoner.

Han har all tro på at kongens operasjon vil gå bra.

– Dette kommer til å gå veldig bra, han er i de beste hender, så ønsker jeg han god bedring og lykke til med pacemakerimplantasjon de neste dagene.

Over 30 000 pasienter har i dag pacemaker, forteller Vollan. Haukeland sykehus operer inn pacemaker daglig.

– Hvordan ville du følt det om kongen lå på ditt operasjonsbord?

– Jeg ville nok følt at det var som å skyte siste straffe i cupfinalen, og visste at du måtte score. Jeg hadde vært nervøs, men det hadde vært masse finke folk rundt og det hadde gått bra.